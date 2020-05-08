《盤後部署》觀望美國４月非農數據，港股短線仍受制５０天線



《經濟通通訊社８日專訊》美股隔晚繼續造好，三大指數均上揚，港股今早高開２１２點，

報２４１９３點後升幅一度收窄。之後傳出國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應

約，與美國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽通話，雙方同意加強宏觀經濟和公共衛生合作，市

場憧憬中美貿易緊張關係暫不升級，中港股市造好，港股一度高見２４２６３點，觸及５０天線

（２４２５６點）水平。不過，港交所（００３８８）軟走跌穿昨日低位，港股升幅收窄，續於

２４２００點水平上落爭持。最終收報２４２３０，上升２４９點或上升１﹒０４％，主板成交

９６８﹒２０億元。國企指數報９８６８，上升１０４點或１﹒０７％。

Ａ股兩市節節上升，上證綜指報２８９５，升２３點或上升０﹒８３％；深證成分指數報

１１００１，上升１３８點或上升１﹒２７％。兩市全日成交６８７５億元人民幣。



＊美明年１月或現負利率，４月份失業率或升至１６％＊



儘管美國聯儲局主席鮑威爾一直認為負利率於美國不適用，惟美國聯邦基金期貨２０２１年

１月合約價格，周四曾升破１００，曾高見１００﹒０２５，合約報價反映政策利率為

－０﹒０２５厘。這意味市場已開始預期，儲局最快明年將美國利率最終推向負數。

ＦＨＮＦ ｉｎａｎｃｉａｌ利率策略師Ｊｉｍ Ｖｏｇｅｌ表示，鑑於圍繞美國經濟方向的不

確定性，如果需求保持強勁，可能會進一步壓低短債孳息率。

美國勞工部將於當地時間星期五公布４月非農就業報告。根據對分析師的調查，４月非農就

業崗位料減少２２００萬個，為歷史最大跌幅，將打破２００７至２００９年經濟衰退期間創下

的８０萬的紀錄。３月就業人口減少７０﹒１萬人，結束２０１０年９月以來的連續增長。預計

４月份失業率將躍升至１６％，打破１９８２年１１月創下的１０﹒８％的二戰後紀錄。３月失

業率上升０﹒９個百分點，達到４﹒４％，這是自１９７５年１月以來的最大月度變化。



＊全國兩會前大市反覆偏好，恆指料續２４０００爭持＊



中美兩國官員今早進行電話會談，雙方預計首階段貿易協議的義務將可以被完全履行，消息

刺激港股向上，今日一度觸及５０天線，但收市未能企穩。另外，今晚美國將公布非農業數據，

市場普遍預期４月失業率至少升至１６％，損失的工作崗位可能達到２２００萬，創大蕭條以來

最大降幅；而加州和紐約等州已公布逐步重新開放經濟的計劃，會否令疫情反彈仍是未知之數，

加上美股現時估值不低，一旦氣氛逆轉，恐怕美股又會再有相當大幅度的調整。

上本地藍籌季績、恆指季檢及新冠疫情走勢等等因素料續主導港股走勢。而內地整體消費市場隨

著新冠肺炎疫情消退，預期第二季之後會有明顯的反彈。走勢上，港股目前仍缺乏方向，主要是

因為整個大市的成交額萎縮，令到反彈的動力有限。估計短線恆指將於２３８００至２４３００

點之間上落，上望則先看２４６００點，相信下周先會有較明確方向。現階段入市宜嚴限注碼，

小注博大市繼續升，建議買入業務較好的優質股。（ｃａ）

