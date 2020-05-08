【全球放水】華府考慮推出更多經濟紓困措施，或再推遲報稅期限

《經濟通通訊社８日專訊》美國總統特朗普周四（７日）表示，華府正考慮推出更多經濟紓
困措施，幫助應對疫情大流行造成的經濟影響，並可能以行政令形式推出。
特朗普具體指出，有可能進一步推遲提交上年聯邦所得稅申報表格的期限，不過期限早前已
被推遲三個月至７月中。
被問及是否會加大對個人直接援助時，特朗普亦指可能會採取行動，目前正在討論當中，並
需要看形勢發展。特朗普又強調美國將重新開放，恢復經濟運轉，讓國民重新工作。（ａｌ）
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