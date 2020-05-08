【全球放水】聯儲局資產負債表規模續創紀錄新高

《經濟通通訊社８日專訊》聯儲局資產負債表規模本周再創新高至約６﹒７７萬億美元，但
擴表速度是近兩個月來最慢，主要因為市場對儲局為緩解疫情經濟影響，繼而推出緊急措施的需
求減少。
儲局持有的債券及其他資產較上周增加６６７億美元，創２月底以來最少單周增幅。儲局購
買的美債佔增幅的大部分，總額僅為４８７億美元，創近八周最少單周國債購買規模。（ａｌ）
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