【全球放水】聯儲局資產負債表規模續創紀錄新高

《經濟通通訊社８日專訊》聯儲局資產負債表規模本周再創新高至約６﹒７７萬億美元，但

擴表速度是近兩個月來最慢，主要因為市場對儲局為緩解疫情經濟影響，繼而推出緊急措施的需

求減少。

儲局持有的債券及其他資產較上周增加６６７億美元，創２月底以來最少單周增幅。儲局購

買的美債佔增幅的大部分，總額僅為４８７億美元，創近八周最少單周國債購買規模。（ａｌ）

