《台股攻略－馮偉明》生技防疫股回軟，台股試闖萬一關

《台股攻略》台股今日（８日）高開，曾升至１０９７０點，其後走勢回順，加權指數收

１０９０１﹒４２點，升５８﹒５點，成交金額為新台幣１８５６﹒９４億元。

防疫股今日有沽壓，恆大、富堡、康那香、新麗及毛寶跌停，美吾華跌超過３％。生技股亦

有壓力，有新冠肺炎疫苗、藥物及防疫物資等題材的台耀、永日、亞諾法─ＫＹ、中化生及盛弘

等跌停；生達及生華科跌幅超過８％。另一方面，太陽能股份追落後，茂迪及聯合再生漲停，元

晶升超過８％，太極及中美晶亦升超過４％。電子股有追捧，宏捷科升５％，穩懋升幅超過３％

。

指數升至１１０００點關口前明顯遇壓，短線生物技術及抗疫股相信仍會整固，資金有追落

後的情況出現，５Ｇ及晶片相關股料有較強防守性。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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