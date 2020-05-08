【全球放水】國際貨幣基金已批准成員國援助，涉資約１８０億美元

《經濟通通訊社８日專訊》國際貨幣基金組織發言人周四（７日）表示，該組織已批准
１８９個成員國中，５０個國家提出總約１８０億美元的緊急援助請求，並將繼續迅速處理剩餘
逾５０個請求。
國際貨幣基金發言人賴斯表示，執董會正以創紀錄速度處理相關請求，並將於下月１１日
考慮埃及提出的緊急融資，以及備用貸款安排的請求。（ａｌ）
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