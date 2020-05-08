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即市新聞

08/05/2020 10:51

《窩輪豪情－梁業豪》首次公開分析港股市場指數表現的新方法

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、資訊科
技業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米
集團（０１８１０）、龍光地產（０３３８０）與美團點評（０３６９０），可用作買入相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國移動（００９４１）、港交所（００３８８）與萬洲國際（００２８８）。
　　１１：３０ａｍ標普５００指數期貨報２９１１﹒１２，較昨天（７日）４：００ｐｍ的
２８６５﹒８上升了１﹒５７９％。觀乎恆生指數與該指數期貨的２０天年度化歷史波幅分別報
２５﹒０２０％和４０﹒３４１％，恆生指數的合理水平理應為２４２１５。以恆指當時報升
２４１９６計，偏低幅度只為０﹒０８２％，又以恆指期貨估計結算價（ＥＡＳ）２４１５０計
，則呈偏高０﹒１８９％。須注意的，為ＥＡＳ遠低於恆指合理水平，代表現貨好友大戶於周末
前入市態度審慎，惟現時情況略有好轉。上述分析港股市場指數表現的方法筆者本周才首次公開
，對即市極度投機者非常有用，希望大家懂得欣賞。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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