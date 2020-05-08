《談國論企－黎偉成》中國出口４月份轉升進口反跌

《談國論企》中國的對外貿易中的出口在２０２０年４月份出現年內的首次回升，特別惹人

注目的是包括日罩在內的紡織品外銷同比有增長，和對新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９情況相

對較輕微的東盟的進出口皆保上升態勢，而進口由上月之升轉跌顯然受到首季度輕微減少所致。

中國在初步阻斷惡疫在本土擴散迅作有序合理的復工復產，不僅使社會經濟很有機會回復穩中有

進發展，亦在外貿上優有一定的優勢。



＊出口抗疫口罩大增而有異美國阻外銷＊



按中國海關總署所發布的最新資料，可見中國的進出口對外貿易於２０２０年４月份有頗不

錯的改善，特別是（１）出口於是月份達１﹒４１萬億元（人民幣．下同）同比增長８﹒２％，

扭轉對上一個月即３月份減少３﹒５％之況，並使前４個月的累計出口４﹒７４萬億元同比回落

的６﹒４％，跌幅較一季度的１１﹒４％大幅少減凡５個百分點之普，便充分顯示中國所生產的

商品外銷即使在新冠惡疫於歐美大流行的情況底下仍具備高度競爭力；即使（２）進口於４月份

１﹒０９萬億元同比減少１０﹒２％，未能延續３月份稍升２﹒４％之態，惟１－３月份累計額

度所減的０﹒７％，意味中國內需不輕，不用為單一個月份的變異而憂也。

此使整體外貿情況逐步回穩：進出口於１－４月份累計９﹒０７萬億元同比減少４﹒９％，

降幅較１－３月份的６﹒４％少減１﹒５個百分點，便由是可見一斑。

最新而又有良性的發展，重點有（一）以新冠狀肺炎疫症的角度看，中國的外貿佔先機：（

Ｉ）以歐美為主的環球疫情大流行，使中國的以包括口罩在內的紡織品外銷，於２０２０年１－

４月份累計２６１３億元同比增長５﹒９％，是為勞工密集甚至以機電為主的資本密集等重點出

口產品少有的上升，足以顯示中國對世界各國的防抗惡疫的支持，此非有若干仇華的歐美政棍劣

言之所謂「趁疫發財」，難道特朗普不讓優質口罩出口就「對」？

和（ＩＩ）中國對東盟的雙邊貿易於１－４月份累計１﹒３５億元同比增長５﹒７％，是四

大主要貿易夥伴唯一有增長者，我看這在相當程度東盟所受惡疫的衝擊，不及歐美等地嚴重，故

經貿保持相對的穩定性。

反觀（二）歐美未能有效防控新冠狀肺炎疫症而繼續處於大流行劣況，對中國的雙邊貿易於

２０２０１－４月份同比分別回落６﹒５％與１２﹒８％，其中中國對此兩個前二、三名的貿易

夥伴的出口所減的幅度，遠高於進口，特別是輸美所減１５﹒９％遠多於進口美貨所減的３％，

便可見外貿所受惡疫的衝擊絕對不輕。特朗普壓華妄語，有何解釋？不用了，大話精一而再講的

都是大話，信之？

具積極性的新向，有（三）中國在２０２０年１－４月份的進口４﹒３３萬億元同比減少

２﹒７％，相對於出口期內所減的６﹒３％低３﹒６個百分點，乃受惠於能源資源的進口每多增

長，尤其是鐵礦砂、原油、煤、鋼、天然氣等為然；同樣重要的是，集成電路期內進口

１６０５﹒４億個同比大幅增長３１﹒１％，所涉額度６，９２１億元亦升１４％，顯經濟漸復

發展。



＊增進口能源資源集成電路啟示良佳＊



至於（四）以資本形態類分的企業結構的外貿表現，以（ｉ）民營企業最佳，進出口貿易累

計額度於１－４月份累計３﹒９２萬億元同比即使僅增０﹒５％，其中出口２﹒４５萬億元即使

同比減少２﹒７％，所減的幅度較外商投資企業及國有企業期內分別減少的７﹒２％與

１０﹒９％，相對還可以；要注意的是民企期內進口１﹒４７萬億元同比增長６﹒５％，更佳。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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