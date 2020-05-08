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08/05/2020 09:31

《異動股》宇華教育插７％，折價近８％錄三手共２﹒２億股交叉盤

　　《經濟通通訊社８日專訊》宇華教育（０６１６９）現價跌７﹒０５％，報７﹒２５元；成
交約２﹒２０億股，涉資１５﹒８０億元。
　　宇華教育於９：１４ａｍ錄得３手共２﹒２億股交叉盤，每股造７﹒１８元，較上日收市價
７﹒８元低出７﹒９％，涉資１５﹒８億元。
　　外電引述銷售文件指出，宇華教育控股股東光宇投資控股按每股７﹒１８元的價格，比上日
收市價折讓７﹒９％，沽售公司約２﹒２億股，佔股本約６﹒６％，套現約１５﹒８億元。出售
完成後，光宇投資控股仍持有宇華教育５７﹒４％股權。
　　上述大手成交，相信是有關交易上板。
　　現時，恆生指數報２４１９３點，升２１２點或升０﹒８９％，主板成交３４﹒６８億元。
國企指數報９８３８點，升７３點或升０﹒７６％。
　　上證綜合指數報２８８２點，升１１點或升０﹒３９％，成交２２﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９２３點，升６０點或升０﹒５６％，成交３５﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　宇華教育　（０６１６９）　　　７﹒２５元　　　跌７﹒０５％
　　中教控股　（００８３９）　　１２﹒８８元　　　無升跌
　　楓葉教育　（０１３１７）　　　２﹒１３元　　　無升跌
　　成實外教育（０１５６５）　　　１﹒５５元　　　無升跌
　　民生教育　（０１５６９）　　　１﹒２１元　　　無升跌
　　希望教育　（０１７６５）　　　２﹒２２元　　　無升跌
　　新東方在線（０１７９７）　　３４﹒００元　　　升１﹒９５％
　　銀杏教育　（０１８５１）　　　３﹒３０元　　　無升跌
　　中國科培　（０１８９０）　　　４﹒７０元　　　無升跌
　　新高教集團（０２００１）　　　４﹒１４元　　　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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