《午市前瞻》中美關係緩和且疫情續轉好，港股料２３５００有支持

《經濟通通訊社８日專訊》美國經濟數據表現欠佳，但市場憧憬最壞情況已過，美股隔晚繼

續造好，三大指數均上揚，港股今早高開２１２點，報２４１９３點後，升幅一度收窄。之後傳

出國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤及財政部長

努欽通話，雙方同意加強宏觀經濟和公共衛生合作，且保持溝通協調。消息帶動中港股市造好，

恆指最多升２５７點，見２４２３８點，逼近５０天線（約２４２５６點）。港股中午收報２４

２１８，上升２３７點或上升０﹒９９％，主板成交５２５﹒１３億元。國企指數報９８７８，

上升１１４點或上升１﹒１７％。

Ａ股向上，上證綜指報２８９７，上升２６點或上升０﹒９１％，成交１６３９﹒０９億元

人民幣。深證成指報１１０１１，上升１４７點或上升１﹒３６％，成交２４９６﹒４０億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）揚１﹒６７％，報３９﹒５元；港交所（００３８８）軟

０﹒４９％，報２４５﹒２元；騰訊（００７００）漲２﹒３６％，報４１６﹒８元；建行（０

０９３９）升１﹒１５％，報６﹒１５元；友邦保險（０１２９９）升０﹒５１％，報６９﹒５

５元；中國平安（０２３１８）升０﹒９３％，報７８﹒４元。



＊受惠五一假期銷售上升，小米升近８％＊



新經濟股造好，美團（０３６９０）曾高見１１０﹒２元，創逾三個月高，中午升２﹒１４

％，報１１０元。大摩發表報告，料其第二季的業務有所復甦，維持其增持評級，目標價１２０

元。阿里（０９９８８）升１﹒７８％，報１９３﹒９元。閱文（００７７２）飆６﹒２％，報

３６﹒８５元；集團早前陷入「奴隸合同」爭議，閱文火速撲火，稱快將推出新合同。

汽車股為表現較好板塊，吉利（００１７５）揚３﹒９６％，報１３﹒１２元，為表現最好

藍籌；廣汽（０２２３８）抽升４﹒６６％，報７﹒４１元；華晨（０１１１４）升１﹒６２％

，報７﹒５４元；長汽（０２３３３）升１﹒９１％，報５﹒３４元；不過比亞迪（０１２１１

）跌２﹒１１％，報４６﹒５元。

據《路透》消息指出，美國商務部或允許美國公司，與華為重新進行談判，為制度５Ｇ通訊

技術標準進行合作，加上美國科技撐起納指回到疫情爆發前水平，消息引發近期手機設備股造好

。瑞聲科技（０２０１８）中午升２﹒９３％，報３８﹒６５元；舜宇光學（０２３８２）漲３

﹒０１％，報１１６﹒４元；中興通訊（００７６３）升０﹒８４％，報２３﹒９５元。小米（

０１８１０）受惠五一假期銷售上升，股價抽升７﹒９２％，報１１﹒１８元，重上１１元水平

。



＊內地取消外資額度限制，券商股上揚＊



外資入市限制再獲放寬，券商股今早上揚，中信證券（０６０３０）升２﹒５２％，報１４

﹒６６元；海通證券（０６８３７）升２﹒５８％，報６﹒７７元；中金公司（０３９０８）抽

升４﹒９３％，報１２﹒３４元；中信建投（０６０６６）揚４﹒０６％，報７﹒４４元。

啤酒股重新獲資金吸納，當中，以華潤啤酒（００２９１）表現最強勁，目前抽高３﹒３４

％，報４０﹒２５元；創逾三個月新高。上日（７日）早上公布業績的百威亞太（０１８７６）

，績後獲券商加持，唱好下半年的復甦勢頭，現價反彈３﹒０７％，報２１﹒８５元。青島啤酒

（００１６８）上升１﹒３％，報５０﹒７元。

據內地傳媒引述工信部報道，工信部原材料工業司５月７日組織召開「支持湖北疫後重建推

進大型骨乾機制砂石項目建設調度會」，支持湖北疫後重建加快大型骨干機制砂石項目建設。西

部水泥（０２２３３）抽升７﹒０９％，報１﹒５１元；盤中高見１﹒５８元，創５年高位。中

建材（０３３２３）升１﹒８８％，報９﹒７５元；潤泥（０１３１３）升升２﹒３３％，報１

０﹒５２元；海螺（００９１４）升０﹒９４％，報５９﹒３５元。



＊黃志陽：阿里巴巴可追落後，１９０元可部署＊



港股早市反彈逾２００點，安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，主要

受惠國務院副總理劉鶴意外與美國貿易代表萊特希澤以及財長努欽通話，指雙方努力為實現首階

段貿易協議創造有利氛圍和條件，為近日較緊張的兩國關係降溫。他又指，市場依然在憧憬各國

陸續重啟經濟，加上德甲聯賽亦即將重新開鑼，反映疫情漸見受控。對於美國將於本港時間今晚

公布上月非農數據，他認為或多或少令市場震盪，除非超遜預期，否則市場已經有所反映，料市

場負面情緒不大，估計港股將補回周一（４日）所遺留的下跌裂口，隨後仍處反覆上落格局，料

短期２４８００見阻力，２３５００有支持。

另外，黃志陽認為，ＡＴＭ當中的騰訊（００７００）及美團（０３６９０）非常強勢，阿

里巴巴（０９９８８）卻落後，有信心後者可追落後，由於其主要受關稅問題困擾，若中美關係

緩和，加上「宅經濟」概念，料後市可看高一線，建議１９０元可部署，目標價２１０元，跌穿

１７８元止蝕。（ｃａ、ｋｓ）

