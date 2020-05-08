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08/05/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１８﹒２億人幣，買宇華教育安踏沽騰訊

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股繼續造好，三大指數均上揚，港股今早高開２１２點，
報２４１９３點後，重上２４０００關，早段升幅曾收窄至近１００點，其後傳出中美通話消息
，雙方同意加強宏觀經濟和公共衛生合作，市場憧憬中美貿易緊張關係暫不升級，中港股市造好
，港股半日升逾兩百點。午後恆指曾飆升２８３點，見２４２６３點，創本月高位，惟觸及５０
天線（約２４２５７）後回順。恆指最終收報２４２３０，升２４９點或１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒２億元人民幣，減少２２﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是宇華教育（０６１６９）、安踏體育（０２０２０）、小米集團（０１８１０）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
　　主板成交９６８﹒２億元增加１１﹒９％。其中港股通成交２１１﹒８億元，佔總成交
２１﹒９％。

＊騰訊遭北水力沽，流出１３億元＊

　　外電引述銷售文件指出，宇華教育控股股東光宇投資控股按每股７﹒１８元的價格，比上日
收市價折讓７﹒９％，沽售公司約２﹒２億股，佔股本約６﹒６％，套現約１５﹒８億元。宇華
教育跌８﹒８５％報７﹒１１元，北水淨買入２﹒４億元。
　　內地消費回暖，體品股急升，安踏體育升６﹒７６％報６７﹒９元，北水淨買入１﹒９億元

　　小米在五一假期後業績報捷，過百家門店同時開業，銷售額按年增長１３％。小米集團升８
﹒１１％報１１﹒２元，北水淨買入１﹒５億元。
　　而騰訊控股升２﹒７％報４１８﹒２元，但仍遭北水拋棄，淨賣出１３億元。


　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　宇華教育　　　　（０６１６９）　　　　　　２﹒４２
　　安踏體育　　　　（０２０２０）　　　　　　１﹒８８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒４８
　　石藥集團　　　　（０１０９３）　　　　　　１﹒２９
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒００

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　－１３﹒０４
　　香港交易所　　　（００３８８）　　　　　－４﹒９３
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－２﹒０３
　　融創中國　　　　（０１９１８）　　　　　－１﹒３０
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－０﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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