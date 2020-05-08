《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２２４０重要支持不容有失

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０６﹒４６ １０６﹒２２ １０６﹒３５

歐元╱美元 １﹒０８５５ １﹒０８３２ １﹒０８４３

英鎊╱美元 １﹒２４０８ １﹒２３７１ １﹒２３９４

美元╱瑞郎 ０﹒９７３２ ０﹒９７１５ ０﹒９７２０

美元╱港元 ７﹒７５１２ ７﹒７４９１ ７﹒７５０４

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《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數為３１７萬，按周減少６７﹒６

萬，雖然高過預期的３０５萬人次，但數字回落令市場憧憬最壞的情況已經過去，刺激美股上升

。市場預期周五的非農就業職位會減少２１２５萬個，失業率會升至１６％。美匯指數在１００

以上回軟至９９﹒６５，仍未擺脫區間上落格局。

英倫銀行貨幣政策委員會議息後貨幣政策及買債規模不變。由於英國央行未有進一步擴大買

債規模，加上央行預期今年經濟大幅收縮１４％後，明年將Ｖ型反彈１５％，對短線英鎊有支持

作用，一度升近１００點，重上１﹒２４。不過，英國仍需要與歐盟及美國就貿易協定磋商，不

明朗因素困擾以及明年經濟復甦的預期的炒作無法持續，英鎊跌回１﹒２２６５，接近４月２２

日低位又反彈近１﹒２４，１﹒２２４０重要支持不容有失。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０６﹒７５ １０５﹒５０ １０７﹒２５

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒０８５０ １﹒０７３０ １﹒０９１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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