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即市新聞

08/05/2020 15:08

《美元走勢－羅明立》英鎊１﹒２２４０重要支持不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒４６　　　１０６﹒２２　　　１０６﹒３５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８５５　　　１﹒０８３２　　　１﹒０８４３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２４０８　　　１﹒２３７１　　　１﹒２３９４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７３２　　　０﹒９７１５　　　０﹒９７２０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１２　　　７﹒７４９１　　　７﹒７５０４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數為３１７萬，按周減少６７﹒６
萬，雖然高過預期的３０５萬人次，但數字回落令市場憧憬最壞的情況已經過去，刺激美股上升
。市場預期周五的非農就業職位會減少２１２５萬個，失業率會升至１６％。美匯指數在１００
以上回軟至９９﹒６５，仍未擺脫區間上落格局。
　　英倫銀行貨幣政策委員會議息後貨幣政策及買債規模不變。由於英國央行未有進一步擴大買
債規模，加上央行預期今年經濟大幅收縮１４％後，明年將Ｖ型反彈１５％，對短線英鎊有支持
作用，一度升近１００點，重上１﹒２４。不過，英國仍需要與歐盟及美國就貿易協定磋商，不
明朗因素困擾以及明年經濟復甦的預期的炒作無法持續，英鎊跌回１﹒２２６５，接近４月２２
日低位又反彈近１﹒２４，１﹒２２４０重要支持不容有失。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０６﹒７５　　　１０５﹒５０　　　１０７﹒２５
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒０８５０　　　１﹒０７３０　　　１﹒０９１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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