【香港政情】李慧琼今午主持內會，指未收到泛民法律意見



立法會內務委員會今日（８日）開會，上午由公民黨郭榮鏗主持，下午則由民建聯李慧琼主

持。

民主派會議召集人陳淑莊表示，取得大律師公會主席戴啟思及名譽資深大律師陳文敏的法律

意見，意見與立法會法律顧問相似，認為李慧琼只能安排會議選舉主席，否則會有嚴重利益衝突

，法律意見提及延伸主席權力會有長遠影響，她質疑先例一開會僭建議事規則，最終會令議事規

則崩壞。

李慧琼昨日（７日）表示，仍未收到民主派的法律意見。《香港經濟日報》（ｚｚ）

