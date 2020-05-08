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08/05/2020 08:36

【香港政情】李慧琼今午主持內會，指未收到泛民法律意見


　　立法會內務委員會今日（８日）開會，上午由公民黨郭榮鏗主持，下午則由民建聯李慧琼主
持。
　　民主派會議召集人陳淑莊表示，取得大律師公會主席戴啟思及名譽資深大律師陳文敏的法律
意見，意見與立法會法律顧問相似，認為李慧琼只能安排會議選舉主席，否則會有嚴重利益衝突
，法律意見提及延伸主席權力會有長遠影響，她質疑先例一開會僭建議事規則，最終會令議事規
則崩壞。
　　李慧琼昨日（７日）表示，仍未收到民主派的法律意見。《香港經濟日報》（ｚｚ）

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