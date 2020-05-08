李嘉誠及李澤鉅續增持長實６５７﹒１萬股，涉資近３﹒２億元

《經濟通通訊社８日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實

（０１１１３）股份，涉資３﹒１６億元。

一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有公司於今年５月４日、５月５日、５月６日及５月７日

，以平均價每股４７﹒９０７１元、４８﹒０５１５元、４８﹒３７３７元及４８﹒１１５５元

，購入長實共６５７﹒１萬股，涉資３﹒１６億元。

增持後，李嘉誠於長實的持股量由３４﹒５％增至３４﹒６８％，李澤鉅持股量由

３４﹒５７％增至３４﹒７４％。（ｂｉ）

