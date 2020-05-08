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08/05/2020 17:23

李嘉誠及李澤鉅續增持長實６５７﹒１萬股，涉資近３﹒２億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實
（０１１１３）股份，涉資３﹒１６億元。
　　一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有公司於今年５月４日、５月５日、５月６日及５月７日
，以平均價每股４７﹒９０７１元、４８﹒０５１５元、４８﹒３７３７元及４８﹒１１５５元
，購入長實共６５７﹒１萬股，涉資３﹒１６億元。
　　增持後，李嘉誠於長實的持股量由３４﹒５％增至３４﹒６８％，李澤鉅持股量由
３４﹒５７％增至３４﹒７４％。（ｂｉ）

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