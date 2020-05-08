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即市新聞

08/05/2020 11:47

《港元利率》一個月拆息結束十連跌，隔夜息升至０﹒２６厘

　　《經濟通通訊社８日專訊》港元拆息今日大致偏軟，但隔夜息及一個月息上升。隔夜息升至
０﹒２６８３３厘，而與樓按相關的一個月拆息亦結束十連跌，今日回升至０﹒８４３８１厘，
與美元ＬＩＢＯＲ息差擴闊至６２個基點。
　　三個月拆息連跌１７天，今報１﹒３１００６厘，與美元ＬＩＢＯＲ息差略為收窄至８６個
基點。六個月及十二個月拆息分別跌至１﹒６０８２１厘和１﹒７２７３２厘。
　　港元匯價今早在７﹒７５０５－７﹒７５１５之間上落，最新報７﹒７５０８，與較前收市
價相若。金管局發言人表示，美元流動資金安排周三（６日）首次投標結果符合市場情況，相對
較早前歐美金融市場大幅波動之時，美元資金緊張的情況已有所紓緩。
　　承接美股升勢，港股今早高開２１２點，最多漲２５８點，直逼上方５０天線阻力（約
２４２５４點），最新仍升約２３０點。
　　華僑永亨銀行指出，美國聯儲多位官員發表鴿派言論，包括支持推出更多刺激政策，以及認
為復甦之路將會很漫長。另外，上周首次申領失業救濟金人數高於預期，期貨市場顯示今年末或
明年初美聯儲利率將降為負值。美債收益率回落，其中兩年期美債收益率創紀錄新低的０﹒１２
５％，拖累美元指數回吐漲幅。美元指數最新報９９﹒６５。（ｃｌ）

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