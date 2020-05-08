【香港政情】郭榮鏗：李慧琼無權主持內會，指責她奪權

《經濟通通訊社８日專訊》立法會內務委員會下午兩時半召開討論法律意見的會議，內會副

主席兼公民黨的郭榮鏗指，原主席李慧琼無權主持內會，亦無權驅趕一眾民主派議員離場。他對

於立法會法律顧問的最新意見表示震驚，又指責李慧琼與法律顧問及保安聯手奪權。

現任民主派會議召集人陳淑莊不滿李慧琼推翻行之有效合法的程序，又指責立法會保安人員

無理會郭榮鏗的指示。（ｃｌ）（ｚｚ）

