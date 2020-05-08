《本港樓市》中原ＣＣＬ按周跌０﹒５１％，終止兩連升

《經濟通通訊社８日專訊》反映本港二手樓價走勢的的中原城市領先指數（ＣＣＬ）最新報

１７５點，按周跌０﹒５１％，終止兩連升。不過，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，本

周ＣＣＬ尚未反映五一長假期二手成交急增的市況。過往８周，四大整體指數持續窄幅徘徊，Ｃ

ＣＬ企穩１７５點水平、ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ企穩１７８點水平、ＣＣＬ（中小型單位）企穩１７

５點水平及ＣＣＬ（大型單位）企穩１７２點水平，反映新春後旺市延遲來臨，樓價成功止跌，

但仍等待突破上升的力量。他預料，樓市將展開第二輪旺市，相信樓價會結束橫行的悶局，有望

重拾升軌，將於幾周後ＣＣＬ開始反映。



＊三大整體指數齊轉跌，終止兩連升＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１７７﹒６３點，按周跌０﹒６０％。ＣＣＬ

（中小型單位）報１７５﹒６５點，按周跌０﹒５６％。三大整體指數齊升２周後回軟，而近８

周計，三大整體指數走勢相同，顯示樓價等待向上突破。

另外，ＣＣＬ（大型單位）報１７１﹒６３點，按周跌０﹒２７％。豪宅樓價連續１０周於

１７２點窄幅徘徊，等待向上。



＊新界西樓價連升３周後回軟，港九樓價走勢反覆＊



分區方面，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８９﹒６４點，按周升０﹒０７％，連續７周高企

１８９點水平。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ錄１６１﹒６６點，按周跌１﹒４３％，連升３周後回

軟。港九市區樓價走勢亦反覆，九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７３﹒３２點，按周跌０﹒３５％，

連續４周於１７４點上下反覆。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８０﹒５４點，按周跌０﹒６２％，

近５周走勢反覆，等待轉勢向上。近８周計，四區指數，三升一跌出現３次，而三跌一升同樣出

現３次，顯示樓價持續橫行，等待上升動力。（ｙｗ）

