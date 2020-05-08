港交所首次公開招股審查聯席主管史琳辭職

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）上市科再有人事變動，港交所上月底委任

劉穎為首次公開招股審查聯席主管，與另一名主管史琳共同處理上市申請審批事務。不過有報道

指，史琳已於今日辭職，上市審查組「雙主管」僅維持約一星期。

港交所發言人回應查詢時，確認史琳已因個人原因請辭。（ｓｋ）

