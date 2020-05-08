《小傳日記》中美有計傾，魚缸表現醒；兩萬四反覆，能否向上谷？

《小傳日記》雖然隔晚花旗國公布嘅經濟數據麻麻，但係都阻擋唔到花旗國魚缸向上，其中

納指仲收復返疫情期間嘅失地，香江魚缸同樣跟住大勢，高開２１２點，報２４１９３點，兩萬

四失而復得。盤中早段升幅曾收窄至１１６點報２４０９７點。有報道指，神州國務院副總理劉

鶴同花旗國貿易代表萊特希澤及財政部長努欽有計傾，令到中美間緊張氣氛緩解，刺激魚缸繼續

升，全日最高水位２４２６３點，飆２８３點，升破五十天線（約２４２５６）。中美有計傾手

機佬繼續升，股王ＱＱ同樣造好，最終埋單升２４９點或升１﹒０４％，報２４２３０點，主板

成交９６８﹒２０億元，較上日多１２巴仙。國企指數報９８６８點，升１０４點或升１﹒０７

％。

Ａ股本日同樣走高。上證綜合指數報２８９５點，升２３點或升０﹒８３％。深證成份指數

報１１００１點，升１３８點或升１﹒２７％。兩市合計成交６８７４﹒６５億元人民幣，較上

日多３巴仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）升２巴仙，報３９﹒５５銀；生發發（００３８８）

下滑逾１巴仙，報２４２﹒８銀；神州移動（００９４１）企穩，報５９﹒１銀；友邦（０１２

９９）揚近１巴仙，報６９﹒６５銀；平保（０２３１８）同建行（００９３９）升超１巴仙，

分別報７８﹒６銀及６﹒１６銀。



＊華為被鬆綁手機向上闖，五一銷售好小米即踢高＊



有消息話，花旗國商務部或者要放鬆對華為嘅限制，允許花旗國公司同佢重新談判，手機佬

繼續造好。瑞聲科技（０２０１８）揚４巴仙，報３９﹒０５銀；舜宇光學（０２３８２）升超

２巴仙，報１１５﹒７銀；丘鈦科技（０１４７８）踢高６巴仙，報１０﹒５４銀；高偉電子（

０１４１５）升近半巴仙，報２﹒３３銀；通達集團（００６９８）漲４巴仙，報０﹒５３元；

隔晚花旗國科技佬撐市，香江嘅新經濟佬同樣表現出色。阿里（０９９８８）揚近２巴仙，

報１９３﹒４銀；ＱＱ（００７００）升３巴仙，報４１８﹒２銀；美團（０３６９０）漲４巴

仙，報１１１﹒６銀。早前陷入「奴隸合同」風波嘅閱文（００７７２）澄清好快有新合同，今

日抽升近８巴仙，報３７﹒４銀；而小米（０１８１０）五一銷售出色，飆超過８巴仙，報１１

﹒２銀。



＊新城悅收購物管最優秀，銷量按月增汽車佬醒神＊



呢排班大型物管佬密密併購，最近就到新城悅服務（０１７５５）用１億銀人仔收購從事綜

合性物業服務的成都誠悅時代物業服務６１﹒５％股權。當行頭越來越集中，呢班龍頭物管佬就

最開心！新城悅服務（０１７５５）抽高近８巴仙，報１９﹒３２銀；中海物業（０２６６９）

起飛６巴仙％，報９﹒１１銀；時代鄰里（０９９２８）飆５巴仙，報７﹒４４銀；奧園健康（

０３６６２）跳高逾３巴仙，報８﹒４２銀；雅生活服務（０３３１９）彈起逾２巴仙，報４２

﹒６５銀。

根據神州汽車工業協會統計嘅重點企業銷量快報情況，４月汽車行業銷量預計完成２００萬

輛，環比增長近４０巴仙，同比增長近１巴仙，汽車佬自然精神爽利。吉利汽車（００１７５）

彈起近３巴仙，報１２﹒９６銀；廣汽集團（０２２３８）鏟高近４巴仙，報７﹒３５銀；東風

集團（００４８９）起哄逾５巴仙，報５﹒３７銀；長城汽車（０２３３３）炒高逾４巴仙，報

５﹒４６銀；華晨中國（０１１１４）炒高逾１巴仙，報７﹒５１銀。



＊美國數據差黃金人人爭，澳停旅客稅賭佬向上隊＊



花旗國失業人口激增及疲弱嘅經濟數據，加劇市場對全球經濟衰退嘅擔憂，周四金價跳漲逾

２巴仙，千七美金失而復得。山東黃金（０１７８７）抽高２巴仙，報２２﹒８銀；招金礦業（

０１８１８）抽高近半成，報９﹒２８銀；紫金礦業（０２８９９）跳高逾３巴仙，報３﹒３２

銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）漲逾１巴仙，報１２５１銀。

馬交政府宣布決定終止考慮徵收旅客稅，重點扶助旅遊業界復甦，濠賭佬即時彈起！銀娛（

０００２７）起哄５巴仙兼係最佳表現藍戰士，報５３﹒７銀；金沙（０１９２８）炒高逾１巴

仙，報３１﹒１銀；永利澳門（０１１２８）炒高近半成，報１４﹒１４銀；澳博（００８８０

）彈起逾５巴仙，報８﹒１銀；新濠國際（００２００）彈起近６巴仙，報１４﹒７銀。週末愉

快，請請！



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