【疫市投資】行健：Ａ股估值和風險承受能力較佳，優質債仍吸引

《環富通基金頻道記者伍賜好８日報道》儘管新冠肺炎對全球的經濟造成史無前例衝擊，基

金認為最壞的時刻已經過去，並認為在新興市場中，Ａ股的估值、風險承受和應對能力可看高一

線。而債務的風險水平已經從疫情剛大規模擴散時得到有效地壓制，並認為優質債仍吸引。



＊潘振邦：新冠肺炎給股市帶來的衝擊已過了最惡劣的階段＊



行健資產管理董事總經理及副投資總監潘振邦對《環富通基金頻道》表示，從全球主要經濟

體一季度的數據來看，新冠肺炎對全球的經濟影響差不多是史無前例的。各主要經濟體都經歷了

比０８年金融海嘯更猛烈的衝擊。

對股票這資產類別的影響主要體現在３月份疫情迅速擴散，疊加油價崩盤和流動性的急速衰

竭對各個市場的猛烈衝擊。但由於全球主要央行通過快速和果斷的寬鬆措施有效的壓制了市場的

系統性風險。股票市場反彈以後，基本上宏觀層面的風險已經得到大面積的紓緩。

現在在超低的無風險利率環境下，縱然實體經濟中的短線不明朗因素仍給市場帶來下行壓力

。但是似乎投資者也願意把今年經濟下行的風險抹掉，開始展望明年恢復常態以後的經濟場景，

這個為股票市場提供了不少支持。當然，短期的擾動因素，比方說如果第二至第三季的經濟下行

幅度和見底回升的時間點都低於預期，那市場還是有可能出現一定波動。但若各國政府和央行不

出現重大政策錯誤，相信疫情給股票市場帶來的衝擊已經過了最惡劣的階段。



＊新興市場中，Ａ股的估值、風險承受和應對能力可看高一線＊



至於新興市場和發達市場的差異，有兩個重要的因素應該關注：第一是新興市場匯率在全球

不明朗的宏觀背景下的波動，例如印度和巴西的貨幣貶值和它們股票市場面臨的壓力就是很好的

例子。第二是不同國家的行政和醫療體系應對疫情的能力有所差異。在疫情未必能短期完全消滅

的情況下，應對疫情能力較弱的國家後續面對的風險也是最大的。但中國在這兩方面可以說拿到

了很好的成績，所以在新興市場以及全球市場範圍內，該行認為中國市場無論從估值還是風險承

受和應對能力方面都可以看高一線。



＊潘振邦：中國在控制疫情方面處理得相當好＊



潘振邦指，新冠肺炎和其他傳染病一樣，是一定會過去的。由於這疫情的傳染性強，經濟的

反彈程度取決於不同國家控制疫情的手法和嚴謹程度。控制疫情越嚴謹的國家和地區，經濟的恢

復會更快。猶豫不決和在疫情未完全受控前就太激進地重啟經濟，可能會導致對經濟出現更漫長

的破壞以至第二波疫情的爆發，由此帶來的民眾失業過久，政府財政壓力過巨等問題都會對經濟

復甦帶來比較多的不確定因素。總的來說中國在這方面是處理得相當好的。



＊債務的風險水平得到有效地壓制，優質債仍吸引＊



潘振邦認為，具體的股債持倉比例就看每個投資者自己的風險偏好和承受能力。但總的來說

，在全球流動性充裕的情況下，債務的風險水平已經從疫情剛大規模擴散時得到有效地壓制。優

質債券回報率還是有一定的吸引力。



＊股票可積極持倉，但保留儲備應對可能出現的衝擊＊



對於股票，他指，金融市場的系統性風險已經被有效壓制，要關注的是短期內，個別國家政

府對疫情管控不力帶來的擾動。因這擾動的可能性也切實存在，所以比較謹慎的態度可以是積極

持倉但仍留下一點應對可能出現的中度衝擊的儲備在手。中國應是最快從疫情走出來的一個市場

，而後續的管控風險也應是較低，估值也便宜，所以對一些投資者具吸引力。美國市場由於聯儲

局的保底，而有些公司的質量確是很好，也是可考慮從中選股的市場。



＊是阿爺托市？還是真的有資金流入？＊



潘振邦坦言，「在３千至４千隻Ａ股裏面，事實上我們也無需太在意板塊的主題。因為在眾

多公司的大海裏，我們應該總能找到一些相當好的公司。」總的來說，該行最關注的是公司的核

心能力，創新能力，管理層的執行力和誠信，行業的護城河和股票的估值是否還能提供長期優質

回報的空間。

對於所謂的「托市」，他認為是一般投資者在解釋不了市場短線波動時，喜歡利用的解釋。

他謂：「說到底，該行也不可能知道官方的具體行動，但由於國內資金充裕，儲蓄率高，加上過

去的高回報理財產品和房地產投資之類的吸引力也由於政策的收緊變得沒那麼吸引，錢往股票市

場跑也是情理之中，預計之內。事實上，保險的資金就是股票市場裏的其中一支主力軍。」



＊不能單看低估值，老化行業國企陷入價值窪地的時間可能漫長＊



潘振邦認為港股便宜。於香港上市的公司種類可能沒有國內的多，但如上面說，如果從公司

核心能力，創新能力，行業護城河，加上管理層的執行力和誠信來判斷一家公司的估值是否合理

的話，選擇還是不少的。

部分國企由於行業老化，管理層也可能由於國有背景的關係動能比較低而體量比較大，很難

騰籠換鳥，所以就不能單看低估值。它們的價值窪地有可能存在比較長的時間，那投資者有可能

輸掉資金的機會成本。「如果我們聚焦有活力的民企，有精益管理，有大量科技投入，進入自動

化，數字化，智能化生產模式，有規模效益也能與時並進的公司，在醫藥和生物科技，物業管理

，科技硬件，高端消費和新型零售的領域裏面都能找到一定的標的。」



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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