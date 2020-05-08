【疫市投資】國際介入干預令新興市場回穩，基金謹慎主力買新興債

《環富通基金頻道８日專訊》全球新冠肺炎疫情至今仍未完全受控，並持續困擾全球，經濟

衰退、失業惡化和投資信心受挫等等﹒﹒﹒投資者都成為了犧牲品。不過，隨著疫情於４月份略

為好轉，基金經理基金回歸新興市場購買債券。據國際金融研究協會（ＩＩＦ）的資料顯示，貨

幣管理公司基金４月份向發展中國家資產累計注入約１７１億美元（約１３３４億港元），主要

購買避險的債券，這反映基金經理仍然採取謹慎的策略。

以下，施羅德列舉新興市場債券在新冠疫情期間的三項主要動態，並探討能夠讓市場回穩的

因素，讓投資者可更了解新興債券市場的特性。

施羅德研究及分析策略師Ｋｒｉｓｔｊａｎ Ｍｅｅ表示，新興市場債券與不少其他資產一

樣，因為新型冠狀病毒疫情而錄得大幅下跌。該行就著整體回報數據進行深入分析，發現了一些

值得關注的動態，以下將針對其中三項進行探討。



＊美元資金短缺及央行注入流動性＊



以往，美元融資的供應和成本是驅動新興市場資產的重要因素。在預期各國將實施封城措施

的情況下，投資者和企業紛紛於３月份增持現金，導致美元流動性顯著惡化。

為減輕離岸美元市場的壓力，聯儲局公布了多項措施，其中包括與其他央行簽署貨幣互換協

議，從而讓持有美國國債的國家能夠暫時以這些債券換取現金。

雖然這些措施稍為紓緩了新興市場的情況，但目前亦只有部分新興市場國家能夠參與這些計

劃。對於未與聯儲局建立直接聯繫或面臨持續資本外流而非短期流動性問題的國家而言，這些措

施對減輕壓力的作用不大。

儘管如此，一旦目前的危機得到解決，美元流動性大幅增加和接近零息這兩項因素疊加便有

可能成為新興市場的助力。



＊新興市場本地貨幣債券的大部分損失在於貨幣方面＊



在新興市場本地貨幣債券方面，幾乎所有國際投資者的虧損都是來自貨幣貶值。從年初至今

，ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ ＧＢＩ－ＥＭ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ指數的貨幣部

分已下跌了１５％。另一方面，利率部分在３月中旬之前表現一直向好。

當已發展市場政府債券孳息率因為流動性極度短缺而出現大幅上升時，新興市場政府債券亦

遭到拋售。從那時開始，貨幣與債券的表現便再度出現差異，而今年的利率回報亦差不多達到正

數的水平。

上述差異至少有一部分可以歸咎於新興市場央行的舉動。市場普遍認為，央行最初的動機是

希望為債券帶來正面影響，但對貨幣卻是不利的。

雖然大部分資產類別的下跌既顯著又突然，但新興市場貨幣已持續下行多年，當中有部分貨

幣的估值更已跌至歷來最低的水平。

在經過多年大幅赤字後，大部分新興市場國家的往來帳戶現時已差不多達致收支平衡。然而

，對於部分國家而言，收支平衡仍不足夠，意味著它們至少需要在外資撤出期間達致盈餘，而減

少進口將是最快捷的方法。

另一方面，美元強勢可能已到達尾聲，從而為新興市場貨幣帶來支持。然而，各國復甦的程

度和前景就如硬貨幣債券的情況一樣，步伐並不一致。



＊新興市場央行並未加息，而是推出量化寬鬆＊



與以往的危機相比，最大的差異是新興市場央行並未通過加息來捍衛貨幣。此外，多家央行

已開始購買本地貨幣債券，從而提供流動性及抑制長期債券孳息率上升。新興市場無止境地實施

量化寬鬆（ＱＥ）措施已成為不爭的事實。

驅使這種模式改變的原因為何？首先，由於通脹低迷及產出缺口為負，目前的狀況對新興市

場央行而言比較可控。此外，由於本地資本市場已經改善，對於借入外幣債務的國家要面對的貨

幣錯配風險相對較低。由於應對新冠疫情的封鎖措施所費不菲，在各國很可能通過增加國債來融

資的情況下，央行或會進一步擴大資產負債表，從而維持市場的穩定性。

雖然新興市場的量化寬鬆已漸趨成熟，但當中的危險有兩面。部分擁有龐大財政赤字的新興

市場國家有可能會希望依賴央行提供的融資。鑒於新興市場的機構投資者背景相對較弱，市場信

心有可能因此受損，而債券孳息率亦有可能會上升。這正是量化寬鬆計劃希望阻止發生的局面。

其次，寬鬆貨幣政策顯然對新興市場貨幣不利。同樣在３月份，新興市場央行紛紛動用外匯儲備

，企圖捍衛本國貨幣或至少延緩貨幣貶值的速度，意味著各國央行不會容許貨幣落入完全失控的

局面。



＊國際介入干預，才能令新興市場回穩＊



雖然大部分市場對環球各央行及政府前所未有的行動反應正面，但許多新興市場國家仍難以

站穩陣腳，代表著國際社會將很可能需要介入干預，為在經濟動盪及資本外流時最脆弱的國家提

供支持。

２０國集團已同意減免低收入國家的債務、凍結雙邊貸款還款，直至今年底。國際貨幣基金

組織（ＩＭＦ）目前可用於幫助這些國家的資金儲備達８０００億美元，但ＩＭＦ在以往提供的

大部分支持均附有債務可持續性條款，而且有可能需要一些時間才能夠整合出來。除了債務減免

之外，新興市場國家亦將隨著環球經濟活動逐漸恢復以及美元弱勢而得到莫大的裨益。

投資者的一線希望在於動盪有可能為他們帶來重大的機遇。在２０００年代初期，部分新興

市場資產的估值處於跟現在一樣的低位水平，而個別新興市場國家所經歷的危機助它們奠定可持

續經濟復甦的基礎。（ｈｏ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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