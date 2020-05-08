《股市一周》疫情緩和不敵貿戰２﹒０，港股五窮月首周挫４１３點

《股市一周》踏入「五窮月」，港股受累「中美貿易戰２﹒０」消息開局失利，單日急插約

１０００點，其後四個交易日則受惠疫情緩和而反覆造好，每日低位均高於前一天低位，走勢略

為轉好，可說是「先苦後甜」；全周累挫４１３點，高低波幅進一步收窄至不足７００點。

周一（４日），港股假期後復市，當日股市反映假期間，美國總統特朗普借口中國隱瞞新冠

肺炎疫情，而聲稱不排除以加徵關稅報復的消息。市場憂慮中美貿易戰加快升級，恆指全日低開

低走，最終收挫１０２９點，報２３６１３，遺留一個６５２點的下跌裂口，介乎２３８９７至

２４５４９。

周二（５日），港股早市已跟隨美股反彈約１００點，隨後受惠本港政府放寬部分防疫措施

，包括限聚令及復課安排等，恆指擴大升幅，收市升２５４點，報２３８６８。

周三（６日），內地股市五一長假後復市，意外未受貿易戰消息拖累，而本港亦連續第１７

日零確診，加上科技股強勢，帶動港股承勝追擊，再升２６８點收市，並重上２４０００關口，

至２４１３７水平。

周四（７日），世界衛生組織警告，過早解封或會導致疫情反彈；內地上月財新服務業ＰＭ

Ｉ則遠遜預期，並繼續處於收縮區間，港股借勢回吐，惟幅度輕微，僅１５６點，收報２３９８

０。

至於今日（８日），國務院總理劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽通電話，雙

方同意加強宏觀經濟和公共衛生合作，且保持溝通協調，兩國緊張關係略為紓緩，港股一度飆升

近３００點，最終收高２４９點，至２４２３０，５０天線（２４２５７點）得而復失。

總結一周，港股在２３５８４點至２４２６３點之間波動，收報２４２３０點，全周跌４１

３點或１﹒６８％。國指收報９８６８點，全周跌１７２點或１﹒７２％。日均主板成交９４６

﹒２２億元，較上周增加９﹒５％。

重磅股方面，騰訊（００７００）下周三（１３日）放榜，再有大行績前唱好，騰訊略為高

收０﹒２９％，報４１８﹒２元。匯控（００００５）繼續被油商財困拖累，全周跌１﹒７４％

，報３９﹒５５元。友邦（０１２９９）繼續疲弱，滑３﹒２０％，至６９﹒６５元。港交所（

００３８８）業績遜預期，加上行政總裁李小加不續任，股價全周急跌３﹒６５％，報２４２﹒

８元。建行（００９３９）、工行（０１３９８）未獲北水追捧，全周分別累挫約３％，報６﹒

１６元及５﹒１１元。中移動（００９４１）大幅低收５﹒３６％，報５９﹒１元。



＊手機股標青，舜宇漲半成，小米變大米＊



雖然中美貿易戰火重燃，惟一向被視為敏感股的手機相關股並未有受拖累，主要因為行業不

乏利好消息，包括台灣手機鏡頭龍頭商大立光首四個月收入增加逾兩成，以及華為首季出貨量勝

預期等。舜宇光學（０２３８２）全周彈半成，至１１５﹒７元；瑞聲（０２０１８）漲２﹒９

０％，報３９﹒０５元。丘鈦科技（０１４７８）急升１２﹒６％，至１０﹒５４元。

貿戰升級的消息，本已推動國產化概念股向上，而個別股份更獲其他利好消息帶動。有「中

國芯」之稱的中芯（００９８１），計劃回Ａ在上海科創板上市，大行看法正面，推高股價全周

急彈１５％，站穩１７元，至１７﹒０４元。小米（０１８１０）紅米ｎｏｔｅ ８銷售理想，

加上五一黃金周銷售額按年增長１３％，刺激小米隨即突破變「大米」，全周勁飆９﹒８％，突

破１１元，至１１﹒２元。有傳美國計劃允許美國公司與華為合作設置５Ｇ通訊協議和技術規範

，中興（００７６３）獲追捧，全周高收６﹒７６％，至２３﹒７元。

雖然美國科技股持續強勢，隔晚納指已完全收復失地，惟其他科技、新經濟相關的股份則個

別發展。除了上述提及的騰訊外，阿里巴巴（０９９８８）受累有更多中概股或回流本港上市的

消息，繼日前市傳的京東後，本周則有網易，市場憂慮資金將被分散，阿里巴巴全周挫１﹒８３

％，至１９３﹒４元。不過，美團（０３６９０）則受惠經濟復甦的消息，加上花旗料其首季業

績或未如市場預期般遜色，股價急彈７﹒５１％，報１１１﹒６元，為ＡＴＭ中最強勢的股份。

閱文（００７７２）陷入「奴隸合同」爭議，股價反覆高收７﹒３２％，報３７﹒４元。金山軟

件（０３８８８）分拆金山雲美國上市的細節落實，ＡＤＳ定價於１７美元，今起納指買賣，全

周累升４﹒６４％，至２８﹒２元。市場仍然對集資等消息敏感，微盟（０２０１３）擬發可換

股債券，本周軟２﹒３７％，報５﹒７６元。



＊餐飲股炒復甦，啤酒股跟彈，濠賭股普升＊



舊經濟股方面，正如上文提到，本港放寬限聚令，同枱人數增至８人，今日起生效，本地以

及內地餐飲股齊齊造好。大快活集團（０００５２）全周升１﹒１８％，報１８﹒８元；大家樂

集團（００３４１）升１﹒１２％，報１６﹒１８元；海底撈（０６８６２）漲１﹒０４％，報

３４﹒１元；九毛九（０９９２２）急飆１０﹒４５％，報１１﹒８４元。

啤酒股同樣受捧，青啤（００１６８）及百威亞太（０１８７６）分別放榜，前者首季少賺

３３％，後者則轉蝕６００萬美元，惟市場憧憬復甦進度理想，相關股份仍獲得資金喜好。青啤

全周升７﹒７４％，報５０﹒８元；百威升５﹒６７％，報２２﹒３５元。不過，表現最好的是

潤啤（００２９１），全周急飆升８﹒８％，報４０﹒２元。

澳門上月賭收大跌近９７％，惟澳門擱置徵收旅客稅，部分濠賭股標青。銀河娛樂（０００

２７）再彈６﹒４４％，報５３﹒７元。澳博（００８８０）首季轉蝕約４億，博彩收益大跌近

６０％，惟股價仍漲５﹒４７％，至８﹒１元。永利澳門（０１１２８）首季轉蝕逾１億美元，

股價倒漲３﹒９７％，報１４﹒１４元。不過，金沙（０１９２８）弱勢，全周累軟２﹒５１％

，報３１﹒１元。

油股由低位反彈，惟三桶油未能受惠。中石化（００３８６）回吐５﹒６１％，報３﹒７元

；中石油（００８５７）低收３﹒２３％，報３﹒７元；中海油（００８８３）表現相對理想，

微軟０﹒６８％，報３﹒７元。（ｋｌ）

