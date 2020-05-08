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即市新聞

08/05/2020 10:00

《積金有道－劉家怡》市況波動，強積金管理更需冷靜

　　《積金有道》受２０１９冠狀病毒病影響，環球金融市場波動，猶如坐過山車般，投資者往
往難以捉摸市況的變化，此時此刻，一眾強積金成員亦不其然擔心強積金投資應何去何從。

＊認清強積金性質，勿嘗試捕捉市場＊

　　市況不明朗，部分打工仔會擔心自己的強積金投資縮水，又或嘗試捕捉市場，於波動市中考
慮轉換強積金基金。其實成員毋須過份緊張短期市況表現，宜以長遠目光看待強積金投資。因為
強積金制度成立的初衷，就是為市民的退休生活提供基本保障，並非給大家用作短炒的投資工具
。而整個強積金的累積和投資期，動輒長達三、四十年，期間必然會經歷多個經濟周期，因此經
歷市況上上落落實屬正常。
　　從數字上分析，觀乎強積金自２０００年成立以來，先後經歷過沙士、金融海嘯等逆境，依
然能為市民累積到一定財富，並且有所增長。根據積金局統計，過去１９年間，強積金就有１３
年錄得正回報，即使一些年份錄得負回報，但隨後數年的表現往往都可收復失地。
　　不妨再提供一組數字供參考，截至去年年底，強積金制度的總資產值達９７００億港元，扣
除費用及收費後，去年錄得１２﹒２％的年度淨回報，為市民基本退休保障一步步打好根基。因
此，我還是建議各位成員要保持冷靜，若果在如此波動的市況下嘗試捕捉市場，頻繁作出基金轉
換，隨時有機會因判斷錯誤而造成高買低賣。
　　從投資操作上來看，強積金是運用「平均成本法」投資，透過周而復始的定期、定額供款作
投資，這種模式可拉勻基金單位的成本價，緩和波動市對投資的影響，若果成員頻繁「換馬」，
反而會削弱「平均成本法」效應，因此大家還是要三思而行，勿因當下的不明朗市況而輕率地調
整組合。

＊達退休年齡成員，可按自身情況考慮提取時間＊

　　對於一眾距離退休仍有長時間的成員，我建議大家應以全盤角度作考慮，定期檢視投資組合
，分散投資，以減低風險。而已達退休年齡的成員，在如此風高浪急的情況下，建議先評估急切
提取強積金累算權益的必要性，若果認為現時市況並非理想的提取時機，他們可考慮選擇分期提
取，或全數保留在帳戶繼續投資滾存。
　　投資市場變幻莫測，大家作每個投資決定前，必須冷靜分析，了解自身風險承受能力，勿貿
然行事，才可揀選到最適合其人生階段及投資目標的強積金基金，建立穩健的退休儲備。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》

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