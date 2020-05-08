中美貿易氣氛緩和，港股收升２４９點報２４２３０，成交９６８億

《經濟通通訊社８日專訊》美國經濟數據表現欠佳，但市場憧憬最壞情況已過，隔晚美股三

大指數均上揚，港股今早高開２１２點，報２４１９３點，升幅一度收窄至１４４點見全日最低

。其後傳出國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約，與美國貿易代表萊特希澤及

財政部長努欽通話，雙方同意加強合作，消息帶動中港股市造好。午後濠賭股見資金追捧，國際

油價回升帶動三桶油反彈，美股三大指數期貨炒高，刺激恆指最高見２４２６３點升２８３點。

惟其後美股期貨升幅收窄，恆指跟隨轉軟，收市報２４２３０點，升２４９點或１﹒０４％，始

終未能突破五十天線（２４２５７點）；主板成交９６８﹒２０億元多近１２％。國企指數報９

８６８點，升１０４點或１﹒０７％。

重磅股個別發展，港交所（００３８８）李小加主動提出不續任行政總裁，為港交所前景蒙

上陰影，匯證雖維持其評級及目標價不變，但直言未來季節性日均成交額及高層人事變動將構成

不明朗因素，港交所收跌１﹒４６％，報２４２﹒８元，為本日表現最差藍籌。股王騰訊（００

７００）隨手遊同業走高，升２﹒７％，報４１８﹒２元；匯控（００００５）升１﹒８％，報

３９﹒５５元；建行（００９３９）升１﹒３２％，報６﹒１６元；友邦（０１２９９）微升０

﹒６５％，報６９﹒６５元；中移動（００９４１）平收，報５９﹒１元。

Ａ股兩市高開高收，上證綜指報２８９５，升２３點或０﹒８３％；深證成指報１１００１

，升１３８﹒２９點或１﹒２７％，兩市總成交多３％，錄得６８７４﹒６５億人幣。



＊濠賭股午後突抽升，三桶油見反彈＊



港珠澳大橋穿梭巴士金巴今日起亦恢復有限度服務，澳門政府亦宣布決定終止考慮徵收旅客

稅，刺激賭業股反彈，銀娛（０００２７）收市揚５﹒０９％，報５３﹒７元。新濠國際（００

２００）炒高５﹒７６％，報１４﹒７元；澳博（００８８０）升５﹒３３％，報８﹒１元；永

利（０１１２８）升４﹒９％，報１４﹒１４元。金沙（０１９２８）稍為落後，升１﹒３％，

報３１﹒１元。

美國失業人口激增及疲弱的經濟數據，資金流入金市避險，金價重返１７００美元水平，再

加上五一期間全中國黃金線上銷售額同比增長１５３％，全國很多商場黃金銷售環比增加超過５

成，消息利好相關股份走高，招金（０１８１８）升４﹒８６％，報９﹒２８元；紫金（０２８

９９）揚３﹒４３％，報３﹒３２元；山東黃金（０１７８７）升２﹒０１％，報２２﹒８元；

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）走高１﹒３８％，報１２５１元。

同一時間，國際油價在亞洲時段回升，帶動三桶油造好，中石化（００３８６）微升０﹒５

４％，報３﹒７元；中石油（００８５７）升１﹒５％，報２﹒７元；中海油（００８８３）揚

１﹒８７％，報８﹒７３元；中海油服（０２８８３）升０﹒４９％，報６﹒２元；Ｆ三星原油

期（０３１７５）走高２﹒４９％，報２﹒０６元。



＊融創沽貨套現減壓，收升逾３％＊



外媒消息指，美國商務部或允許美國公司與華為，為制度５Ｇ通訊技術標準合作，加上美國

科技股撐起納指回到疫情爆發前水平，手機設備股造好。瑞聲（０２０１８）走高３﹒９９％，

報３９﹒０５元；舜宇（０２３８２）升２﹒３９％，報１１５﹒７元；中興（００７６３）回

軟０﹒２１％，報２３﹒７元；高偉電子（０１４１５）升０﹒４３％，報２﹒３３元。小米公

布，隨著疫情逐漸好轉，小米過百家門店在五一期間同時開業，期內銷售額按年增長１３％，小

米收漲８﹒１１％，報１１﹒２元。

廣汽（０２２３８）上月汽車銷量同比增６﹒１％，業績利好同業炒上，廣汽收升３﹒８１

％，報７﹒３５元；北汽（０１９５８）揚２﹒０４％，報３﹒５元；華晨中國（０１１１４）

升１﹒２１％，報７﹒５１元；東風（００４８９）走高５﹒２９％，報５﹒３７元。

融創（０１９１８）已經沽售金科地產（深：０００６５６）約１６％股權，總代價約６８

﹒３５億人幣，富瑞預期融創會持續沽售，有助降低其債務負擔並提振中期盈利，融創升３﹒２

１％，報３３﹒７５元。中海外五百（００６８８）微升０﹒５８％，報２５﹒８元。恆大（０

３３３３）走高１﹒９４％，報１４﹒７４元。潤地（０１１０９）升１﹒３１％，報３１元。

金茂（００８１７）上月簽約銷售金額１９０﹒５億人民幣，按年升近４９％，收揚２﹒５８％

，報５﹒５６元。



＊大和稱招商局港口仍有機會獲私有化，晶苑調頭插最多７﹒６％＊



焦點個股方面，大和稱招商局港口（００１４４）未來一年仍有機會獲私有化，估計最大機

會將由招商港口（深：００１８７２）私有化招商局港口，並透過招商局港口在港掛牌，招商局

港口收升４﹒９４％，報１０﹒２元。政府「銅芯抗疫口罩」製造商晶苑國際（０２２３２）升

近６％後轉向，收挫６﹒２２％，報２﹒１１元。Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）首季總收入按同類

比較基準增長１３％，收漲７﹒４８％，報３５﹒２元。（ｎｓ）

