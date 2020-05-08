《品中資－羅國森》騰訊及阿里，是否股神那杯茶？

《品中資》我相信，本欄的讀者，一定聽過股神巴菲特（Ｗａｒｒｅｎ Ｂｕｆｆｅｔｔ）

的名字，而且，對他的威水史也有一定認識。不要以為本欄是談中資股的，而股神所買的股票，

幾乎都以美股為主，我們跟股神就扯不上關係。

其實，正如上次我品評「三桶油」時也提到，股神巴菲特在２００３年時就已經買中資股，

第一隻就是中石油（００８５７）。當他在２００７年沽出中石油，賺了一大筆之後，就在

２００８年再買入另一隻中資股，這隻就是生產充電電池和電動車的比亞迪

（０１２１１）。股神用１８億元買入２﹒２５億股比亞迪，並且一直持有至今。

雖然比亞迪過去１０年經歷風風雨雨，股價也十分顛簸，但現股價仍然比股神入股時升了好

幾倍，股神的持股，市值超過１００億。

現在回看，股神當日沽了中石油，做法是正確的，因為以昨日中石油的收市價２﹒６６元計

，雖然揸到今日未必會蝕錢（股神的入貨價是由１﹒７元起分段吸納的），但肯定所賺不多，完

全不是他那杯茶。

而他至今仍然持有比亞迪，似乎又無可厚非，好歹這個投資也算翻了幾番。但我不明白，為

甚麼比亞迪之後，便再沒有另一隻中資股獲得股神青睞？！

股神選股的重心，說穿了就只有金融股和消費股，前者包括美國運通、富國銀行、高盛、

ＪＰ Ｍｏｒｇａｎ；後者包括可口可樂、吉列刀片、卡夫食品、莊生和寶潔等等（部分已經沽

出，部分仍然持有）。消費股的特點是消耗性的，消費者要不斷重覆購買，例如飲品、食品、沐

浴露、洗髮水和剃刀等等。



＊買航空股遭遇滑鐵盧＊



但近年他也買了一些航空股（不久前更增持一些），例如達美航空和西南航空等等，但最近

受到疫情影響，航空業受到史無前例的重創，他毅然全數沽清，算是近年他的失敗之作（原來股

神也會壯士斷臂的）。

但另一項選股上的改變，當然不得不提２０１６年起，他開始買科技股。但說穿了，應該是

消費性的科技股才對。有留意財經新聞的都知道，我所指的就是蘋果公司的股份。

雖然股神從２０１６年起才開始吸納蘋果，但到了去年底，他在蘋果的投資已經翻了一番。

我翻看股神的投資旗艦公司巴郡（Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ Ｈａｔｈａｗａｙ）２０１９年的年報

，發現股神共投資了３５０多億美元在蘋果身上。

去年底時，該批股票的市值已達７３０多億美元。這也是股神頭１５大股票投資中，賺錢最

多的一家（如果以倍數計，仍然是可口可樂最威，賺了１６倍，因為可口可樂的入貨價很低）。

過去幾年，股神也經常談到中國，因為近年有很多中國人都買了巴郡的股票，可以以股東身份出

席該公司的股東周年大會，近距離跟股神接觸，也更容易直接向股神發問（今年因為疫情關係，

股東大會首次以網上形式進行，失去昔日那種互動和多姿多采的現場氣氛），問題自然會環繞中

國。

我綜合了股神的說法，他絕對是看好中國經濟的，例如他曾說，在過去幾十年，中國取得的

經濟進步「完全是個奇跡」。中國經濟發展取得成功，主要取決於釋放了中國人的創造力。一個

國家要發展就應該像中國這樣，全力釋放人民的創造力。

股神又表示，中國人既聰明，又勤奮，中國必然擁有美好的經濟前景。股神更表示過，他旗

下的公司，將會擴大對像中國這樣體量大、增長潛力大的經濟體的投資。

在回答一位中國股東的提問時，巴菲特又說，今天美國有很多投資者，錯過了在中國的機會

，這些投資者應該把目光轉向中國。

巴郡的副主席，也是股神好拍檔的芒格，有一次在回答投資者提問時表示，騰訊

（００７００）的微信支付在中國做得非常好，這對美國運通來說是一個小陰影（股神持有美國

運通的股票），會影響運通的發展。



＊騰訊阿里是消費性科技股＊



以股神的性格，他肯定不會自己直接投資於中國。若要投資，他只會透過股權投資，涉足中

國市場。但奈何是，過去幾年，一直都只聞樓梯響，不見人下來。老實說，我是感到有點失望的

。

當我聽到股神曾說，當日錯過了買Ｇｏｏｇｌｅ和Ａｍａｚｏｎ等科網巨擘，感到很後悔時

，我就會想起，股神何不考慮騰訊或者阿里巴巴（０９９８８）？或許，這兩隻股票的估值也不

便宜；但考慮到她們是內地的科網龍頭，比Ｇｏｏｇｌｅ和Ａｍａｚｏｎ應該更有優勢呢！

值得指出的是，這兩隻中資科網股，其實都不是完完全全的科技股，也是屬於消費性的科技

股，是可以改變世界和改變人類生活的消費性科技股，而投資消費股則一向是股神的強項呢！

因此，我唯有買定這兩隻股票，等待股神入股，大幅推高股價後才放呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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