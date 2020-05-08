《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：取消境外機構投資者額度限制

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人行：取消境外機構投資者額度限制

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人行、國家外匯管理局７日發布《境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定》，明確並簡

化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求，進一步便利境外投資者參與中國金融市場。



９５家公司上半年業績預喜

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截至５月７日２０時，９５家Ａ股上市公司公告上半年業績預喜，分別來自電子、醫藥生物等多

個行業。其中，４家公司預計上半年淨利超過１０億元人民幣，３１家公司預計上半年淨利同比

翻番。



中國鐵塔跑在５Ｇ建設最前線

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「截至４月初，中國鐵塔累計建成５Ｇ基站超２０萬個。」中國鐵塔董事長佟吉祿表示，中國鐵

塔將以更大程度共享已有資源、更多地利用社會資源、更靈活多樣的服務模式，著力降低５Ｇ、

室分等建設運營成本，實實在在為５Ｇ規模商用提供有力支撐。





《上海證券報》



境外機構投資者投資Ａ股更便利

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為進一步擴大金融業對外開放，人行、國家外匯管理局昨日發布《境外機構投資者境內證券期貨

投資資金管理規定》，簡化境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理要求，進一步便利境外投

資者參與中國金融市場。



深交所明確創業板退市過渡期三大安排

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創業板改革並試點註冊制正在緊鑼密鼓地推進中，針對退市流程較長、退市指標較單一等痛點，

創業板退市新規通過簡化退市流程、優化退市標準、完善退市風險警示制度等，從多方面完善市

場優勝劣汰功能，實現精準從快出清。



全國股轉公司舉行首屆掛牌委成立大會

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新三板首屆掛牌委員會成立大會已於６日舉行，同時掛牌委還開展了履職培訓和廉政談話。中紀

委國家監委駐證監會紀檢監察組組長、中證監黨委委員樊大志作開班講話，並與掛牌委全體委員

作集體談話。





《證券時報》



兩部門發文推進知識產權證券化

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財政部、國家知識產權局昨日發布《關於做好２０２０年知識產權運營服務體系建設工作的通知

》，提出要繼續在全國選擇若干重點城市支持開展知識產權運營服務體系建設，擴大知識產權質

押融資規模，依法依規推進知識產權證券化。



２１家創業板過會企業遇兩難

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４月２７日，深交所公開發布創業板改革並試點註冊制業務規則，並向市場徵求意見。而對於在

審的部分存量項目，中證監基於不同審核階段的存量企業會進行相應的過渡性安排。其中已過會

但未拿批文的企業可選擇原地等待或到交易所重新申報。



首批創業板兩年封閉基金產品火線上報

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中證監昨晚新產品申報信息顯示，博時、富國、華安、中歐、大成、萬家６家基金公司同時上報

了投資創業板兩年封閉的混合型基金，目前處於接受材料階段。業內人士預測，封閉運作大概率

可參與戰略配售，或將成為普通投資者分享創業板改革紅利的利器。（ｌｃ）

