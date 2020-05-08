《神州經脈》中美通話暖風吹，外資入市門檻降，滬綜指連升兩周

《神州經脈》在美國檢視中方履行首階段貿易協議進展之際，中美談判代表今早通話，為市

場送上暖風，刺激Ａ股節節上升，午後一度站上二千九，是近兩個月以來首次。滬綜指全日收市

升０﹒８３％，報２８９５﹒３４點，累計本周３個交易日上升１﹒２３％，錄得連續兩周上升

。深成指全日漲１﹒２７％，創業板指升０﹒８７％。

人民銀行逆回購已停擺２４天。《中國證券報》頭版發表評論文章指，５月，在繼續實施定

向降準基礎上，降息有望，或再次迎來「雙降」。兩市全日成交６８７５億元（人民幣．下同）

，按日（７日）增３％。外資進入Ａ股市場限制將再獲放寬，今日透過陸股通流入Ａ股共

４８﹒６５億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，今早與美國貿易代表萊特希澤及財政部

長努欽通話，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創

造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，雙方亦同意保持溝通協調。美方亦發表聲明指，中美雙

方預計首階段貿易協議的義務將可以被完全履行，未來繼續以電話會議作出溝通協調。



２﹒據外電引述知情人士稱，在中美貿易代表通電的前一天，亦即昨日（７日），中國購買了約

六船美國大豆，這些大豆將在美國墨西哥灣裝船運往中國。消息指一家中國國有買家自上周以來

一直在採購大豆，並將會繼續購買，但當前美國大豆價格的吸引力不及巴西大豆高。美國貿易代

表辦公室及財政部今日發表聲明指，中美預計首階段貿易協議的義務將可以被完全履行。



３﹒中國金融業對外擴大開放持續進行中，人行、國家外匯局發布新規，進一步簡化合格境外機

構投資者（ＱＦＩＩ）和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）境內證券期貨投資資金管理

要求，包括取消委託管人數量限制、允許自主選擇匯入資金幣種和時機等。



４﹒中國商務部副部長王炳南在發布會表示，「五一」期間，全國消費加快復甦，體現了中國超

大規模的市場優勢和內需潛力。５月１日－５日，重點零售企業日均銷售額比清明假期增長

３２﹒１％，呈現加速回升態勢。汽車、家電等前期被抑制凍結的耐用消費品銷售明顯回升。「

五一」期間，上海、重慶、浙江重點監測企業汽車銷售額同比分別增長４９﹒６％、

２８﹒５％和８﹒８％，一些電商平台家電銷售額同比增長１倍左右。



５﹒人民銀行公布，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，下周

四（１４日）將在香港招標發行２００億元３個月期和１００億元 １年期中央銀行票據。



６﹒國家統計局將於下周二（１２日）發布４月份ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，及最晚於周五（１５日

）公布４月Ｍ２、新增貸及社融等數據。《路透》綜合逾２０家機構預估中值顯示，隨著食品價

格普遍回落，以及國際油價和大宗商品價格下跌，４月ＣＰＩ和 ＰＰＩ均料繼續放緩，

ＣＰＩ同比漲幅將從３月的４﹒３％進一步回落至３﹒７％，ＰＰＩ通縮進一步加深，同比跌幅

從３月的１﹒５％擴大至２﹒６％。



７﹒中央結算公司今日發布的上月債券託管量（按投資者）數據顯示，４月銀行間市場債券託管

面額為６４６６５２﹒９６億元人民幣，同比上漲１２﹒９８％，相較上年末上漲

３﹒８８％。其中，境外機構債券託管面額為２００１１﹒３６億元人民幣，同比上漲

３０﹒４５％，相較上年末上漲６﹒６２％。



８﹒受投資者矚目的北大方正集團４月３０日召開了重整第一次債權人會議，會上公布了該集團

自結的資產負債情況。據《彭博》引述知情人士透露，集團現在的淨負債近９６億元（人民幣．

下同），其中集團自結資產約８２０億元，負債約９１５億元。此外，集團已確認債權金額合計

１１２６﹒７６億元，其中普通債權人的已確認債權額為 １０２７﹒６億元。（ｗｌ）

