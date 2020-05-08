《鍾之日記》中美突通電，魚缸收利好

《鍾之日記》５月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美關係因肺炎疫情變得緊張，美國總統特朗普更一度語帶「威脅」指加徵關稅是懲罰中國

的選項之一，又指將在未來一、兩周後，報告中國是否正履行中美第一階段貿易協議規定的義務

，密切關注中國是否兌現增加購買美國商品的承諾。正在此敏感時期，中美貿易代表今早突然在

早於市場預期的時間通電話，中方代表是國務院副總理劉鶴、美方是貿易代表萊特希澤及財政部

長努欽。雙方在通話中表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落

實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效，雙方亦同意保持溝通協調。美方亦發表聲明指，中

美雙方預計首階段貿易協議的義務將可以被完全履行，未來繼續以電話會議作出溝通協調。



＊中港魚缸齊齊收升＊



中美通話加上中國政府對外資進一步開放金融市場，兩大利好令中港魚缸今日齊齊收升。

港股今早高開２１２點，午後濠賭股見資金追捧，國際油價回升帶動三桶油反彈，美股三大

指數期貨炒高，刺激恆指最高見２４２６３點升２８３點。惟其後美股期貨升幅收窄，恆指跟隨

轉軟，收市報２４２３０點，升２４９點或１％，主板成交９６８﹒２０億元多近１２％。

祖國股市高開後節節上升，午後一度站上二千九，是近兩個月以來首次。滬綜指全日收市升

０﹒８３％，報２８９５﹒３４點，累計本周３個交易日上升１﹒２３％，錄得連續兩周上升。

兩市全日成交６８７５億元人民幣，按日（７日）增３％。外資進入Ａ股市場限制將再獲放寬，

今日透過陸股通流入Ａ股共４８﹒６５億元人民幣。



＊Ａ場獨立行情發功，中資券商避風港取暖＊



中國金融業對外擴大開放持續進行，在去年官方宣布取消合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）

和人民幣合格境外機構投資者（ＲＱＦＩＩ）投資額度限制後，人行、國家外匯局發布新規，進

一步簡化境外機構投資者的境內證券期貨投資資金管理要求，包括取消委託管人數量限制、允許

自主選擇匯入資金幣種和時機等。

另外數據顯示，今年前４個月共有３３家內地券商獲得ＩＰＯ承銷保薦收入（含科創板）合

計４０﹒２６億元人民幣，同比大幅增長８４﹒７４％。

盡管今年經濟震盪，但Ａ場魚缸心情仍然穩定，構成「獨立於外圍、獨立於基本面」的獨立

行情，所以券商板塊第一季仍然有賺，今日券商板塊受兩消息夾攻，領漲港股。東方證券

（０３９５８）大漲４﹒２％，中金公司（０３９０８）升３﹒６％，中信建投（０６０６６）

升２﹒５％，國泰君安（０２６１１）升１﹒７％，中信証券（０６０３０）揚１﹒３％。

龍頭券商不但賺錢，還雄心壯志興建地標寫字樓。中信証券（０６０３０）董事會表決通過

建設位於深圳灣的中信金融中心項目工程，造價不超過４５﹒３４億元人民幣，根據過往報道，

信証當時目標要建成「深圳灣一號地標性建築」，總工期最長５年，但工程進度一直被耽誤，時

至今年才再度開工。中信証券全日升１﹒３％，報１４﹒４８元。



＊車企上月銷售回穩，比亞迪遜同業捱沽＊



隨著國內疫情趨穩，加上全國多個省市累計發放超過１９０億元人幣的消費券以刺激經濟，

４月份內地汽車市場也顯著回暖。據中國汽車工業協會統計，４月汽車行業銷量預計完成２００

萬輛，按月增長３９﹒８％，按年亦見增長０﹒９％。

從個別車企來看，吉利（００１７５）４月總銷量約１０﹒５５萬部，按年增長約２％，按

月增長約４４％。而廣汽（０２２３８）單月銷量更錄按年６﹒１％的增長。

不過，比亞迪（０１２１１）４月份汽車銷量約３﹒１８萬輛，按年下跌１５﹒９４％。其

中，新能源汽車銷量有較顯著的回落，按年銳減４５﹒８８％；燃油汽車銷量則按年升３６％。

商務部副部長王炳南表示，五一期間全國消費市場活躍，汽車和家電等耐用消費品的銷售亦

明顯回升，其中上海的重點監測企業汽車銷售額按年增長近五成。他認為，五一消費市場從疫情

衝擊中快速恢復。

憧憬內地汽車市場回暖，車股普遍走強，上述提及的廣汽收高３﹒８％，吉利升２﹒７％，

而上月銷量續降的比亞迪則跌１﹒５％。

另外，敏實集團（００４２５）飆６﹒１％，東風（００４８９）大漲５﹒３％，長城汽車

（０２３３３）升４﹒２％，中升控股（００８８１）亦揚升３﹒９％。





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