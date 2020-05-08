《神州縱橫－凌昆》外圍疫情及政經形勢凶險

《神州縱橫》中國控制疫情得法，第一波本土爆發到３月底基本消除，到４月末由外來輸入

的疫情也受控，未有引致第二波爆發，做到了內防反彈的目標。然而國際疫情浪接浪，故外防輸

入的壓力仍大不能有少許鬆懈，否則可能引發新爆發。



＊有效控制輸入疫情＊



現時影響全球經濟的最重要因素是疫情，在歐美如何平衡健康與經濟需求，亦即解封與否成

為激烈爭議問題，確是兩難之事。幸好中國已無此問題，３月後期除湖北外已逐步解封開始復工

復產。４月初武漢亦解封，到４月底全國許多行業復產已達九成以上，主要例外是服務行業如旅

遊、餐飲等，但情況是一天比一天好離復元日近。當然最怕疫情有反覆，因此當局積極應對輸入

病例。自３月初有輸入病例的獨立統計數據公布，至４月底有近１７００宗確診，約５００人仍

留醫幸無人死亡。輸入病例未引致爆發，亦未影響復工行動，但卻令中國疫情難以斷尾，繼續為

醫衛系統帶來負擔及令社會潛藏風險。武漢至４月末已清零，即沒有現疫確診人士，但全國仍有

約６００宗。為控制輸入疫情，當局做了不少工作且反應較快，如黑龍江有大量自俄羅斯回國民

眾，便加強了綏芬河關口檢察，並嚴查、處罰了哈爾濱市抗疫不力幹部，又派專家組前往支援，

此外，為防西南周邊區重演黑龍江事件，已派出工作組及副總理前往視察。既然當局如此積極主

動，故對疫情繼續受控可增信心，正如鍾南山院士所說，中國出現二次爆發的機會很低。



＊須防美國孤注一擲＊



但當中國疫情受控之際，仍免不了要受到海外疫情失控的衝擊。這首先是國際財經形勢的不

斷惡化，情況已超越之前多次危機並直逼上世紀大蕭條，如ＩＭＦ已估計今年全年世界經濟將收

縮３％，大外估計認為美國及歐盟將有負增長甚至可逾半成。再加新興陣營主要國家如俄羅斯、

巴西及印度等均受疫情打擊日甚，故全球除大中華地區及韓國外難見樂土，要準備應對外需大幅

下滑。除此外還要預防美國發瘋作出直接挑釁中國的行為，如加關稅「報復」中國輸出疫情，施

壓美國情報機關「證明」病毒由武漢實驗室洩漏，控告中國、索償並由法院凍結中資在美資產，

甚至進行「私人掠奪」攔截中國商船等。

特朗普可以叫美國人注射或飲用消毒劑，對中國有甚麼不可做的，顯然中國必須有「底線思

維」作最壞打算，準備好經濟、科技上與美脫勾，更要開始從美國撤資撤人：在美上市企業退回

、持有美元資產（包括國債）變賣，在美進行科研的學者及留學生回國等。總之是以防萬一，特

朗普在選情失利下很可能孤注一擲實行「攬炒」。《資深評論員 凌昆》

