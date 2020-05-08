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即市新聞

08/05/2020 10:06

《股林淘金－林家亨》２０天線拉鋸成常態，港股跟隨美股升

　　《股林淘金》美國昨天（７日）公布的非農業生產數據只是下跌２﹒５％，但每周失業累積
申報人數達２２６４萬，係歷史上最高紀錄，也是２００９年金融海嘯最高峰時期的３倍。美股
三大指數早段上升，中段升幅最高，之後回落，道指收市報升２１１點，納指上升１２５點，納
指已經收復今年以來的下跌幅度，重得正數收幅。２年期國債息率下降至０﹒１３７厘，再創新
低紀錄。美國今晚（８日）會公布４月份失業率，坊間有經濟師評論說有可能高至１６％之多，
但其實４月份的失業率只計算到３月中，故此失業率有可能比上述預測低。
　　預計港股今日跟隨美股，重上保歷加通道中軸線，即２０天移動平均線水平之上，港股反彈
時常會經常纏繞著２０天移動平均線沿線而上，暫時未有太大阻力。持貨者可以耐心等待更高水
平出現，才考慮高位套利，暫時並未是最吸引水平沽貨的時候。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
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