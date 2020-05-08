《師傅教路－黃瑋傑》吉利４月汽車銷售回暖，比亞迪仍乏起色

《師傅教路》隨著國內疫情穩定下來，４月份中國汽車市場顯著回暖。據中國汽車工業協會

公布預測，根據協會統計的重點企業銷量快報情況，４月中國汽車銷量預計完成２００萬輛，環

比３月份大幅增長３９﹒８％，同比則增長０﹒９％，結束了自２０１８年７月起續２１個月負

增長。



＊吉利４個月銷量達全年目標２２％＊



吉利汽車（００１７５）公布的４月份汽車銷售數據亦呈現回暖，其４月份總銷量（包含集

團擁有５０％權益之合資公司所銷售領克品牌汽車的銷量）為１０﹒５４６８萬部，同比和環比

分別增長２％和４４％。其中，中國市場總銷量為１０﹒１１０２萬部，同比增長和環比分別增

長４％和４４﹒７％；出口量為４３６６部，同比減少３８％，但環比增長３８﹒５％。今年首

四個月之總銷量為３１﹒１４９５萬部，同比減少３４％，並達至集團２０２０年全年銷量目標

１４１萬部之２２％。

於今年４月之總銷量中，５４３９部為新能源和電氣化汽車，同比減少３３％，但環比增長

１１７％。按車型劃分，於今年４月，轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為

４３０６７部、６１１７９部及１２２２部。領克品牌汽車總銷量為１０１５６部，同比和環比

分別增長１１﹒６％和３７﹒８％。



＊比亞迪４月總銷量環比僅增長４％＊



相對而言，比亞迪（０１２１１）４月份汽車銷量仍乏起色。其４月份汽車總銷量為

３１８０９部，同比減少１５﹒９％，環比僅增長４％。今年首四個月之總銷量為９３０８２部

，同比減少４０﹒１１％。按汽車類別劃分，比亞迪４月份新能源汽車銷量為１２９９５部，同

比減少４５﹒９％，環比僅增長６％，佔總銷量４０﹒９％。其中，純電動乘用車銷量為

９９６６部，同比和環比分別減少３８﹒２％和４﹒５％；插電式混合動力乘用車銷量為

２２９６部，同比減少６５﹒３％，但環比增長７２﹒６％。比亞迪４月份燃油汽車銷量為

１８８１４部，同比和環比分別增長３６﹒１％和２﹒６％，佔總銷量５９﹒１％。其中，

ＳＵＶ銷量為１５０７３部，同比和環比分別增長３１３％和５﹒１％；轎車銷量為２１６６部

，同比減少３０﹒６％，環比增長７﹒４％；ＭＰＶ銷量為１５７５部，同比減少７７﹒７％，

環比增長５﹒６％。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

