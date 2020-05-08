《日入而息》啟德商業地收四標書，中美通電送暖風港股升２４９點

《今天重點》﹡地政總署指九龍啟德第２Ａ區商業地共接獲４份標書

﹡李澤楷稱香港電訊（０６８２３）今年會維持以往派息率回饋股東；李澤楷

稱電盈（００００８）成本控制需更審慎

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）６５７﹒１萬股，涉資近

３﹒２億元

﹡消息透露本港今日無新確診個案，連續１９天零本地感染



《即日市況》﹡中美貿易氣氛緩和，港股收升２４９點報２４２３０，成交９６８億



《深滬股市》﹡中美通電送暖風，滬綜指收升０﹒８３％連漲兩周



《美元匯價》﹡英鎊１﹒２２４０重要支持不容有失；歐元最新報１﹒０８４４╱４６，日

圓最新報１０６﹒３５╱３７



《公司資訊》﹡閱文集團（００７７２）快將推出新版合同，大家拭目以待

﹡恆生銀行（０００１１）下周一起所有服務網點恢復營業

﹡匯豐下周一全面恢復分行及中小企中心服務

﹡李澤楷稱香港電訊（０６８２３）今年會維持以往派息率回饋股東

﹡李澤楷稱疫情下部分企業客戶推遲項目，電訊盈科（００００８）成本控制

需更審慎

﹡綠葉製藥（０２１８６）附屬骨質疏鬆症注射液申請美國臨床試驗

﹡金輝集團（００１３７）首季業績受極端市況影響，附屬Ｊｉｎｈｕｉ錄顯

著虧損

﹡工商銀行（０１３９８）上海分行全力支持臨港新片區創新發展

﹡中國能源建設（０３９９６）中標內蒙古機組工程勘察設計項目

﹡大發地產（０６１１１）首４個月合同銷售額約４８﹒２８億元人民幣

﹡丘鈦科技４月份攝像頭模組銷量按年增長３﹒４％

﹡星美控股（００１９８）被頒令清盤，破產管理署署長為臨時清盤人

﹡蒼南儀錶（０１７４３）向中證監提交Ｈ股全流通審批申請

﹡中州證券（０１３７５）４月份淨利潤按年升５﹒９２倍至８５８６﹒９５

萬人幣

﹡李嘉誠及李澤鉅續增持長實（０１１１３）６５７﹒１萬股，涉資近

３﹒２億元

﹡太古地產（０１９７２）首季太古廣場零售額跌４８％，辦公室租金升７％

﹡大眾公用（０１６３５）與上海石油天然氣交易中心簽訂戰略合作框架協議



《國企紅籌》﹡錦江資本（０２００６）母企買斷政府徵用酒店客房服務

﹡中信証券（０６０３０）疫市豪斥４５億人幣，深圳灣開工建設金融中心地

標

﹡華電福新（００８１６）４月總發電量按年下跌９％

﹡保利置業集團（００１１９）首４個月合約銷售額按年下跌２５﹒９％



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）４月預售額按年減少３％

﹡長汽（０２３３３）４月銷量跌３﹒６％，產量跌４﹒６％

﹡舜宇光學科技（０２３８２）４月份手機鏡頭出貨量按年微跌１﹒８％



《中國要聞》﹡金正恩讚揚習近平成功戰疫，朝中關係健康發展

﹡上海市將重大突發公共衛生事件降為三級響應

﹡國務院免去公安部前副部長孫立軍職務

﹡富貴鳥破產近乎無錢還債，債券承銷商國泰君安收警告

﹡廣州簽７３個數字新基建項目，京東建供應鏈科技總部

﹡河北實施電網強筋健骨工程，可供８５００個就業機會

﹡越南拒絕接受中國的南海休漁令

﹡工行、民行（０１９８８）據報已暫停帳戶天然氣開倉交易

﹡上周食用農產品價小幅回落，豬肉批發價格降２﹒５％

﹡外匯局指首季中國經常賬戶逆差２９７億美元；首季國際收支基本平衡，直

接投資持續淨流入



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０９０１﹒４２點



《其他消息》﹡地政總署表示４月申預售樓花３６７６伙，創近兩年新高

﹡補選提名無效，劉小麗申選舉呈請開審

﹡串謀詐騙案續審，證人被質疑誤解曹貴子建議

﹡去年理大衝突１３人遭起訴，今日提堂

﹡證監會延遲引入非中央結算場外衍生工具開倉保證金

﹡李慧琼稱郭榮鏗無權主持下午內會會議，冀無肢體衝體；內會下午會議場面

混亂，李慧琼多次呼籲議員返回座位；立會法律顧問同意李慧琼召開會議，

多名議員被逐離場；郭榮鏗指李慧琼無權主持內會，指責她奪權

﹡深股通額度全日用４５億元；滬股通額度全日用２０﹒９億元，陸股通淨流

入近４９億

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒５１％，終止兩連升；公屋平均輪候時間維持５﹒４

年，申請宗數逾２５萬宗；中原周末十大屋苑預約睇樓量達６４９組，創一

年新高

﹡歐央行總裁拉加德致詞，美國公布非農業就業人口變動

﹡地政總署指九龍啟德第２Ａ區商業地共接獲４份標書

﹡瑞聯銀行表示把握中國反彈強勢，並提防前路險要

﹡德美利證券４月投資者動向指數創新低，亞洲區客戶再減持美股



《新冠肺炎》﹡限聚令放寬，本港兩大主題樂園籌備重開；海洋公園籌備重開，客量變化難

料

﹡全國昨新增確診１宗本土病例，新增無症狀感染１６人

﹡衞生署表示本港今日無新增確診個案

﹡銅芯口罩疑不含專利技術，創科局解釋經過改良

﹡薛永恆稱可重用口罩達抗疫水平，專家將講解相關技術

﹡消息透露本港今日無新確診個案，連續１９天零本地感染

﹡政府表示４類關閉場所可有條件經營其他持牌業務

﹡傳ＲＣＥＰ成員國致函冀印度回頭，願意讓步再度談判

﹡太古系押後股東周年大會至６月底前舉行

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