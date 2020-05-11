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即市新聞

11/05/2020 07:46

《日出而作》全球確診破４００萬人，高銀７０億元售啓德地

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：

　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４３３１﹒３２　升４５５﹒４３點╱１﹒９１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９２９﹒８０　升　４８﹒６１點╱１﹒６９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９１２１﹒３２　升１４１﹒６６點╱１﹒５８％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　　　　　假　期　休　市　　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１０９０４﹒４８　升１４５﹒２１點╱１﹒３５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４５４９﹒６４　升　４８﹒２０點╱１﹒０７％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０６．９３，歐元兌美元１．０８２９

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