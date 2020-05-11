《日出而作》全球確診破４００萬人，高銀７０億元售啓德地

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２４３３１﹒３２ 升４５５﹒４３點╱１﹒９１％
標普５００ ２９２９﹒８０ 升 ４８﹒６１點╱１﹒６９％
納斯達克 ９１２１﹒３２ 升１４１﹒６６點╱１﹒５８％
倫敦富時１００ 假 期 休 市
法蘭克福ＤＡＸ １０９０４﹒４８ 升１４５﹒２１點╱１﹒３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ４５４９﹒６４ 升 ４８﹒２０點╱１﹒０７％
﹡香港時間７：３２ａｍ美元兌日圓１０６．９３，歐元兌美元１．０８２９
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