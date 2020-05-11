《華爾街內望》美國失業數據勝預期，美股跳漲道指升４５５點

《經濟通通訊社１１日專訊》最新數據顯示，新冠肺炎危機導致的歷史性就業職位流失略低
於預期，美股上周五（８日）跳漲，上周累計錄得強勁漲幅。
道指漲４５５點或１﹒９１％，報２４３３１點。標指漲４８點或１﹒６９％，報２９２９
點。納指五連漲，升１４１點或１﹒５８％，報９１２１點，創２０１９年１２月以來最長漲勢
。市場恐慌指標ＶＩＸ指數跌３點至２７，創自２月底以來首次收報於３０以下。
美國勞工部報告表示，美國上月非農就業職位銳減２０５０萬個，勝預期減少２２００萬個
，不過仍創下自大蕭條以來最大降幅。
中國上周四（７日）表示，中美雙方應努力為第一階段經貿協議的落實，創造有利氛圍和
條件，市場情緒好轉。
市場周四亦開始消化美國或轉至負利率環境的情緒，並關注部份州份為刺激經濟放寬限制措
施的行動。
個股方面，蘋果跳漲２﹒４％，旗下美國幾間專賣店將於下周重新開業。Ｕｂｅｒ漲６％，
近幾周服務預訂量緩慢回升。Ｎｏｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ大漲１３﹒５％，公司宣布將削減石油
產量，並進一步削減資本支出，應對油價暴跌。
指標十年期美債收益率報０﹒６８％，盤中稍早曾跌至０﹒６０７％。（ａｌ）
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