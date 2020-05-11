《華爾街內望》美國失業數據勝預期，美股跳漲道指升４５５點

《經濟通通訊社１１日專訊》最新數據顯示，新冠肺炎危機導致的歷史性就業職位流失略低

於預期，美股上周五（８日）跳漲，上周累計錄得強勁漲幅。

道指漲４５５點或１﹒９１％，報２４３３１點。標指漲４８點或１﹒６９％，報２９２９

點。納指五連漲，升１４１點或１﹒５８％，報９１２１點，創２０１９年１２月以來最長漲勢

。市場恐慌指標ＶＩＸ指數跌３點至２７，創自２月底以來首次收報於３０以下。

美國勞工部報告表示，美國上月非農就業職位銳減２０５０萬個，勝預期減少２２００萬個

，不過仍創下自大蕭條以來最大降幅。

中國上周四（７日）表示，中美雙方應努力為第一階段經貿協議的落實，創造有利氛圍和

條件，市場情緒好轉。

市場周四亦開始消化美國或轉至負利率環境的情緒，並關注部份州份為刺激經濟放寬限制措

施的行動。

個股方面，蘋果跳漲２﹒４％，旗下美國幾間專賣店將於下周重新開業。Ｕｂｅｒ漲６％，

近幾周服務預訂量緩慢回升。Ｎｏｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ大漲１３﹒５％，公司宣布將削減石油

產量，並進一步削減資本支出，應對油價暴跌。

指標十年期美債收益率報０﹒６８％，盤中稍早曾跌至０﹒６０７％。（ａｌ）

