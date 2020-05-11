《牛熊志選－陳其志》資金部署強勢股，選騰訊購╱牛好倉

《牛熊志選》恆指過去一周先跌後回穩，逐步回補周初的下跌裂口，短線料較大機會在

２３５００點至２４５００點之間窄幅整固，策略上以候低吸納為主。恆指牛熊證資金流方面，

截至周四過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約８４９０萬元資金淨流入好倉，同時，恆指熊證

則累計約８１８０萬元資金淨流出。街貨分布方面，截至周四（７日），恆指牛證街貨集中於收

回價２３２００點至２３２９９點之間，累計相當約６４１張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２５０００點至２５０９９點之間，累計相當約１３７３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至２２﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅持平於

２２﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅下跌０﹒８個波

幅點至２５﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２２﹒８％；騰訊

（００７００）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２９﹒６％；中油（００８５７）的引伸波幅

下跌０﹒２個波幅點至４０﹒１％；海油（００８８３）的引伸波幅上升１﹒１個波幅點至

４１﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒９個波幅點至２１﹒３％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２７﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１個波幅點至２１％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２０﹒７％；

南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至２２﹒３％。

輪證看多資金流方面，輪證看多資金流方面，截至周四前一周，騰訊相關認購證及牛證合共

錄得約５５０５萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的騰訊認購證為行使價約４２５至４４０元附近的中期價外條款，實際槓桿約８至１１倍；牛證

方面，資金留意收回價３８７至４００元之間的條款，收回距離約４％至８％，槓桿約１２至

１８倍。另外，阿里（０９９８８）相關認購證及牛證期內錄得約５０６０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價１９８至２１５元之間的中長期價外條款，實際槓桿約５至７倍；牛證方面，

資金留意收回價１７７至１８６元之間的條款，收回距離約３％至９％，槓桿約９至１７倍。

至於看空資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約１１６８萬元資金淨流入部

署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約８８至９８元附近的中期價外條款，實際槓

桿約４至６倍；熊證方面，資金主要留意收回價１１４至１２０元附近的條款，收回距離約３％

至７％，槓桿約１０至１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

