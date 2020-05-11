《一周攻略－周進略》短期難有好消息，幸好市場已消化

《一周攻略》上周本欄指出，全球各地漸復常，實體金融不兩樣，事態發展亦大致如此。

是的，在第一季，關於疫情的轉變，尤其是人們對其認知，讓他們重新評估風險和值博率，

然後是決定減持的步伐，最後是真的執行，每個關卡都有一定的時間差，但大體上，全球所有人

，都在進行類似的過程，由原本對事件的風險毫不為意，掉以輕心，到後來嚴陣以待，即使要對

絕大多數城市的經濟活動作出很大程度的封鎖，也在所不措，能夠做到這一步，便是估值水平下

調得相當足夠的地步。

事實上，這樣做的代價驚人，陸續公布的各地經濟數據，便有明證，有長久歷史的那些，講

年份最有資格，例如，英倫銀行公布，英國那邊的經濟收縮，是幾百年來最大規模的。至於立國

時間短的美國，有一成多的跌幅，以其疫情之下的死傷感染情況，應該不會令人意外。



＊數據印證投資者非杞人憂天＊



無論如何，這些數據出台，可以印證了大家原本擔心的，在資產價格上大打折扣，絕非杞人

憂天，而是真有其事，正如本欄之前連續多個星期分析道，由生產線供應鏈，資金鏈，到需求面

，無一不受影響，如此一來，怎可能有好消息。

然而，值得大家稍為安心的是，正因為大家早有心理準備，不會有甚麼好消息，把最壞的可

能性都盡可能打進預期中，最終出來的，反而未必真的驚人了，這才是金融市場的可貴之處，不

管外界說甚麼，押注最實在，大家會盡可能把相關的資訊都用在押注上，自然最快把處境提早反

映了。



＊資產價格波動性峰值較首季下降＊



有了這一步，反而是新一階段開始，投資者面對的，是很差的處境，這一點是無人質疑的，

只是估值已反映了，稍後若無更突破性的壞消息，原來的資產價格波幅水平將慢慢回落，雖然距

離正常時間的長期平均數，肯定尚有很大差距，而此一現象，不就是大家目前觀察到的麼？

的確，不論是美股或油價，以至各種主要資產價格，其波動性已經比一季的高峰下降不少，

餘下來的只是大家要準備下一步。如此一來，不就說明了為甚麼上周美國經濟數據如此差，但美

股在周末前的升勢？



＊解封潛在感染風險，隨機震盪是為難＊



目前的重點，向前望，反而是未來一段日子這些滯後的數據，尚相當長時間困擾大家，但另

一邊廂，即使尚未有疫苗，但各地政府已不能再等，要盡快解除封鎖，要盡快回復正常經濟活動

，這是全球性的現象了。

按理這樣會增加一定程度的感染風險，這些潛在出現的壞消息，跟陸續出台的壞數據，對金

融市場來說是隨機震盪，時機上令人會傾向悲觀，起碼樂觀不起來，自然是第二季或其後，大家

押注為難之處，就是其反覆不已，而非清楚的一面倒好壞呈現。



＊上試２５０００不無可能＊



當然，從長遠來說，最重要的，這一次危機的關鍵，仍然是有藥可醫，疫苗出現，但要大規

模普及，恐怕未必是年內之事，投資者博反彈或撈底之舉，要適可而止。

不過，以長期情況論，早前港股未有下試深至１６１７０的海嘯基本價，自然給予大家一定

信心，短期是二萬三至二萬四穩，一如本欄預期，上試二萬五不無可能，但要一下子收復和守穩

，亦恐怕並非易事，是以槓桿操作的風險，不得不在意也。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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