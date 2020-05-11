【企業盈警】麒麟集團（０８１０９）九個月淨虧損按年增約１倍

《經濟通通訊社１１日專訊》麒麟集團（０８１０９）基於對未經審核管理姬目之初步評估

，注意到截至今年３月底止九 個月綜合虧損淨額較去年同期增加約１００％。虧損淨額大增主

要受累期內香港不利的市場環境，保險經紀及證券經紀分部的營業額按年大幅減少約４３％。

相關業績本周五（１５日）或之前刊載。（ｎｓ）

