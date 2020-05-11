《凱文隨筆－凱文》英美急於重啟經濟，只怕會重啟疫情

《凱文隨筆－凱文》美國上周五（８日）公布了４月份失業率，高達１４﹒７％，是近９０

年來的最高水平；官員們也紛紛跳出來說，５月份的情況會更差。股市反而上升，這不足為奇，

股市者，詭道也。



美國財長姆欽上霍氏新聞網絡接受著名主播華禮士的訪問時預測，５月份的失業率跟９０年

前的大蕭條（２５％）應該不遑多讓。美國目前有４３個州都在商討重啟經濟，被問到那是否存

在極大的風險時，姆欽竟說不重啟經濟的風險更大。明顯地，政府高官將經濟排在首位，人命就

無所謂。



美國權威醫療機構約翰斯霍金斯的總監說，美國目前仍處疫情的初始階段，距離研發藥物或

疫苗的目標仍然有漫長的路要走，人群一旦重新聚集，極有可能迎來第二浪的感染；他斷然否定

特朗普所指病毒很快會消失的說法，他補充，病毒會一直跟住我們，直至有藥物治療為止。信大

老闆（總統）還是信醫療專家，美國人民，以及州長市長們都各自有所盤算，做錯決定，就害了

人命。



與此同時，美國副總統彭斯的新聞秘書也確診了，彭博新聞社報導指彭斯也自我隔離，但彭

斯的發言人隨後又否認了，說他如常回到白宮工作。似乎都是一群獨斷的所謂領袖，莫視醫學專

家的科學意見。



美國總統的醫療團隊在這次抗疫期間最厲害是能準確地算出死亡人數，特朗普最新的死亡數

字修訂為九萬五千左右；稍早前，當美國的死亡人數是七萬人時，ＣＮＮ指當中兩萬人是老人院

的長者。據美加電台一些報導指，１１歲以下孩童盡管感染了，也沒有死亡的個案，小病毒似乎

只欺成人與老人。特朗普已屆耄耋之年，屬高危一群，他堅持要面子，不肯戴口罩，當白宮辦公

大樓內一些近身工作人員也確診，上帝能否保祐老先生免受感染？只好走著瞧。



大西洋另一邊的英國，也在呼籲重啟經濟，首相約翰遜計劃周三（１３日）開始逐步重經濟

；從抗疫的時間軸看，英美兩國抗疫的時間並不長，但死亡人數就領先全球，意味兩國做得不足

，也做得不對，英國是全民免費醫療，但美國則不然，疫情初期做一次檢測也要花三千多美元，

窮人別說不做檢測，感染了病毒恐怕也無力支付高昂的醫療費用，是故死了這麼多人。倘若借鑒

中國的經驗，應該等確診人數歸零後多天，才考慮重啟經濟。但英美兩國的確診只是在下降，就

急不及待要重啟經濟，似乎美國的七萬九千多人死亡，與英國的三萬二千死亡，就只是兩組數字

而已，執政者完全視之為無物。如果重啟經濟後，如約翰斯霍金斯醫院那位總監所擔心的，人群

再度於教堂或餐廳等地方聚集，引來第二浪的感染，屆時兩國可能要付出另一次更沉重的經濟代

價。



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，且於２０１５年

取得特許語言學者資格。其專業履歷載於該會的網上名錄，讀者可到以下連結查閱

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╱２９８１３╱３６╱１９５７）



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