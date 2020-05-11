港股高開２４０點報２４４７０點，國指升１０２點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，對於最初對首階段中美貿易協議感到非

常興奮，但疫情改變對協議的看法，目前未決定是否終止首階段中美貿易協議。惟亞洲股市今早

表現造好，日經漲２４１點，台北加權指數升５８點，港股方面則高開２４０點，於美國擁有業

務的創科實業（００６６９）高開逾３％，為開市最佳藍籌；另外騰訊（００７００）將公布業

績，預料首季手遊收入增加快，刺激股價高開近２％並創逾一年高位。

恆生指數報２４４７０點，升２４０點或升０﹒９９％，主板成交１６﹒４６億元。國企指

數報９９７１點，升１０２點或升１﹒０４％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒７６％，報３９﹒８５元；香港交易所（００

３８８）升１﹒３２％，報２４６元；騰訊控股（００７００）升１﹒６３％，報４２５元；中

國移動（００９４１）升１﹒１８％，報５９﹒８元；友邦保險（０１２９９）升１﹒２２％，

報７０﹒５元。



恆指十大開市升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６７﹒００元 升３﹒２４％

恆隆地產（００１０１） １６﹒９４元 升１﹒９３％

中石油 （００８５７） ２﹒７５元 升１﹒８５％

瑞聲科技（０２０１８） ３９﹒７０元 升１﹒６６％

騰訊控股（００７００） ４２５﹒００元 升１﹒６３％



銀河娛樂（０００２７） ５４﹒５０元 升１﹒４９％

中海油 （００８８３） ８﹒８６元 升１﹒４９％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒００元 升１﹒４５％

中石化 （００３８６） ３﹒７５元 升１﹒３５％

港交所 （００３８８） ２４６﹒００元 升１﹒３２％

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（ｕｌ）

