《盤後部署》港股成功突破五十天線，短線上望２５０００點

《經濟通通訊社１１日專訊》美國上周五（８日）公布４月失業率升至１４﹒７％，以及非

農業職位減至２０５０萬個，均創二戰以來紀錄，但表現仍然勝預期，美股三大指數同步收漲。

市場亦繼續憧憬美國有更多州份開始放鬆防疫限制措施，因此在中美關係未見緩和之時，今早港

股仍開升２４０點報２４４７０點，已是全日最低位。未幾，多隻重磅股、石油股及出口股跑出

，當中將於本周三（１３日）公布季績的騰訊（００７００）更創逾半年高，帶動港股愈升愈有

，最多曾飆５３６點見２４７６６點。午後隨美股三大指數期貨升幅大為收窄，Ａ股兩市偏軟，

港股升幅亦收窄，最終收升３７１點或１﹒５３％，報２４６０２點，收破五十天線

（２４２１１點），主板成交重返千億元水平，錄１０３６﹒５３億元增多逾７％。國企指數報

９９９０點，升１２２點或１﹒２４％。

Ａ股兩市高開低走，上證綜指報２８９４點，跌不足１點。深證成指報１０９６９，跌３２

點或０﹒２９％。



＊穆迪警告美國蕭條危機＊



美國總統特朗普早前表示，美國盡快重啟經濟將是利大於弊，即使有更多人染疫犧牲也值得

。不過，穆迪首席經濟師贊迪接受外媒訪問時警告，美國各州過早重新開放是一場大賭博，尤其

是在沒有疫苗的情況下，將冒出新一波疫情的風險，若然如此，會使國民恐慌，使經濟進一步陷

入螺旋式下跌，出現經濟蕭條。

他將「蕭條」定義為失業率維持在兩位數超過１２個月。他指美國國內就業數據，隨母親節

周末企業重新開放反彈，如果沒有第二波疫情，估計增長將持續至秋季初，但在疫情不確定性及

其對消費者和企業的影響下，相關數據料將在當時水平橫行。他認為，經濟全面復甦的必要條件

是在疫苗方面取得實質進展，而年內疫苗開發的延遲或失敗也將導致與１９３０年代相似的經濟

衰退。

而明尼亞波利斯聯儲銀行總裁，兼聯邦公開市場委員會投票委員卡什卡里表示，美國經濟最

差的情況尚未出現，現時的失業率可能已升至２３％或２４％，因此有更多人需要政府救助，而

國會應考慮推出更多刺激經濟措施。他重申，聯儲局將竭力使用貨幣工具，讓金融體系保持正常

運作，也會致力刺激經濟復甦。



＊美或負利率，銀行股勿沾手＊



美國失業率上升，經濟持續低迷，種種因素迫使聯儲局加大力度救市，最新公布的資產負債

表規模再創歷史新高，近日美國利率期貨亦顯示，市場更預料儲局在年底或明年有機會實施負利

率。若然負利率出現，宏觀地看，美元身為國際儲備貨幣，地位持續強勢，由於存款的機會成本

增加，資金追逐回報，或流入中港等市場，很容易令資產價格大幅上漲，最壞的情況是這些地區

的資產（包括股、樓）價格上漲至市場不能承受的程度，然後泡沫爆破。微觀方面，此舉將令銀

行息差進一步收窄，銀行業經營環境更為惡劣，以香港為例，與樓按相關的一個月拆息今日創了

逾兩年低位。總而言之，在前景未明下銀行股不宜沾手。

港股短期走勢方面，除了騰訊業績外，焦點會落在聯儲局主席鮑威爾周三發表的演講，他如

何評論美國經濟前景以及利率走勢，相信會左右美股上落。今日恆指終於收企五十天線之上，交

投亦有承接，反映市場情緒仍保持樂觀，中美貿易關係方面亦暫維持「口水戰」階段，恆指可先

上望２５０００點。（ｎｓ）

