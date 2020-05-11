《外地經濟》美國上月非農就業職位減少２０５０萬個，勝市場預期

《經濟通通訊社１１日專訊》美國勞工部上周五（８日）公布，４月非農業就業職位減少２
０５０萬個，勝市場預期減少２２００萬個，期內失業率１４﹒７％，亦勝預期１６％，但均創
第二次世界大戰以來最高。
期內私人部門職位減少１９５２萬個，勝預期減少２１０５萬個。製造業職位減少１３３萬
個，勝預期減少２５０萬個。政府部門職位減少９８萬個。（ａｌ）
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