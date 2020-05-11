【新冠肺炎】傳美國副總統彭斯自我隔離，其助手早前確診

《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博社引述知情人士透露，美國副總統彭斯正自我隔離，因
為上周其新聞秘書米勒確診感染新冠肺炎。
消息指，彭斯於周日（１０日）的病毒檢測中依然呈陰性，包括周日的檢測，但謹慎起見決
定留在家中隔離。
而據路透社引述知情人士指，華府目前沒有將總統特朗普和副總統彭斯分開的計劃，但外界
擔心新冠肺炎在白宮擴散。
如果特朗普和彭斯都不能繼續履行職責，據美國法律，眾議院議長佩洛西將暫代總統職責。
（ａｌ）
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