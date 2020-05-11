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11/05/2020 13:07

【大熊來了】穆迪警告目前美國有出現第二波疫情及蕭條風險

　　《經濟通通訊社１１日專訊》穆迪首席經濟分析師贊迪上周五（８日）在接受《ＣＮＢＣ》
節目訪問時擔心各州過早重啟經濟，或出現第二波疫情，特別目前沒有疫苗。他又指如果再掀疫
情，將會出現蕭條。美國可能不會再次經濟活動，但會嚇怕國民及壓制經濟。
　　他亦稱市場正憧憬Ｖ型反彈，可能於下個月出現，又或７月，又或８月。不過如果美國沒有
第二波疫情，估計美股漲勢將貫穿整個夏天直至秋天初期。（ａｌ）

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