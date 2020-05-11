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即市新聞

11/05/2020 17:46

《台股攻略－馮偉明》電金股齊發力，台股重上萬一點

　　《台股攻略》承接美股上星期強勢，台股今日在電子及金融股帶動下，終於自今年３月創下
２０１７年以來的新低位後，發威重上１１０００點之上。台股今早裂口高開之後便一路上揚，
加上買盤持續入市，最終令加權指數收報１１０１３﹒２６點，大升１１１﹒８４點，成交金額
為新台幣１６８０﹒１３億元。
　　三大電子龍頭權值股表現各異。台積電收報新台幣３０１元，升３﹒５０元，股價重返新台
幣３００元之上。鴻海表現同樣出色，收報新台幣７８﹒９０元，升２﹒７０元，創兩個月以來
新高。大立光則表現相對弱勢，收報新台幣４２００元，跌２５元。其他電子股方面，印刷電路
及ＩＣ設計股持續強勢，瀚宇博升近６％，松上、競國、精成科、揚博、華通均升超過３％；而
迅杰、創惟、金麗科、禾瑞亞則升逾５％，聯傑、亞信、矽統亦升超過３％。
　　在挪威央行大手買入台灣金融股的利好消息帶動下，金融股成為大市焦點。國票金、永豐金
、台新金升超過２％，而富邦金、國泰金、兆豐金、中信金表現亦不俗。之前表現強勢的防疫概
念股則走勢疲弱，康那香、寶齡富錦、熱映、台康生技、美德醫療等跌至停板。
　　台股已收復萬一點關口，整固在所難免，預計在１１２００至１１５００之間遇上阻力，而
低位則在１０６００點上下有支持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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