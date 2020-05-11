《台股攻略－馮偉明》電金股齊發力，台股重上萬一點

《台股攻略》承接美股上星期強勢，台股今日在電子及金融股帶動下，終於自今年３月創下

２０１７年以來的新低位後，發威重上１１０００點之上。台股今早裂口高開之後便一路上揚，

加上買盤持續入市，最終令加權指數收報１１０１３﹒２６點，大升１１１﹒８４點，成交金額

為新台幣１６８０﹒１３億元。

三大電子龍頭權值股表現各異。台積電收報新台幣３０１元，升３﹒５０元，股價重返新台

幣３００元之上。鴻海表現同樣出色，收報新台幣７８﹒９０元，升２﹒７０元，創兩個月以來

新高。大立光則表現相對弱勢，收報新台幣４２００元，跌２５元。其他電子股方面，印刷電路

及ＩＣ設計股持續強勢，瀚宇博升近６％，松上、競國、精成科、揚博、華通均升超過３％；而

迅杰、創惟、金麗科、禾瑞亞則升逾５％，聯傑、亞信、矽統亦升超過３％。

在挪威央行大手買入台灣金融股的利好消息帶動下，金融股成為大市焦點。國票金、永豐金

、台新金升超過２％，而富邦金、國泰金、兆豐金、中信金表現亦不俗。之前表現強勢的防疫概

念股則走勢疲弱，康那香、寶齡富錦、熱映、台康生技、美德醫療等跌至停板。

台股已收復萬一點關口，整固在所難免，預計在１１２００至１１５００之間遇上阻力，而

低位則在１０６００點上下有支持。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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