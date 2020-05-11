【大熊來了】國際貨幣基金暗示或下調全球經濟預測

《經濟通通訊社１１日專訊》國際貨幣基金組織總裁上周五（８日）暗示可能下調全球經濟
預測，並警告中美不要重啟貿易戰，削弱各國從疫情大流行中復甦。
國際貨幣基金總裁格奧爾基耶娃表示，許多國家最近的經濟數據低於組織對今年經濟萎縮
３％的悲觀預測。如果沒有解決方案，對部份經濟體而言未來可能出現更不利的情況。
格奧爾基耶娃又警告，中美退回保護主義可能會削弱全球經濟在當前關鍵時刻復甦，強調重
振世界貿易對確保全球經濟復甦至關重要。（ａｌ）
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