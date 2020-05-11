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即市新聞

11/05/2020 10:22

《窩輪豪情－梁業豪》好友發力再攻，舜宇光學阻力１２６﹒６０元

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為資訊科技業、
工業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍
光地產（０３３８０）、美團點評（０３６９０）與小米集團（０１８１０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中國移動（００９４１）、萬洲國際（００２８８）與新地（０００１６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、工業與醫療保健業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小米集團、龍光地產與美團點評
，可用作買入其相關認購權證或牛熊圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖
利時應參考的股票，則宜首選恆安國際（０１０４４）、太古地產（０１９７２）與中國移動

　　港股高開後，好友大戶發力再攻，恆指曾高見２４７６７。騰訊（００７００）創出５２周
新高價４２９﹒６０元，而同時值得留意的為舜宇光學（０２３８２），其股價一度衝上
１２３﹒６０元。自１月１４日高價１４９﹒２０元起計，０﹒６１８倍反彈水平為９０元＋（
１４９﹒２０元－９０元）ｘ０﹒６１８＝１２６﹒５８６元，料有沽家整兵駐守。須注意的
，為此股仍非中長線的理想持貨對象。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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