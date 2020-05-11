內地逐步開放商場等生活場所，港股急升４８１點報２４７１１點

《經濟通通訊社１１日專訊》亞洲股市今早普遍造好，內地Ａ股反彈，國務院宣布，落實防

控措施的前提下，全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所；採取預約、限流等方式，開放

公園、旅遊景點、運動場所、電影院等密閉式娛樂休閒場所，消息帶動港股暢旺，其中影視股急

漲，阿里影業（０１０６０）、貓眼娛樂（０１８９６）高走逾６％；騰訊（００７００）即將

公布首季度業績，市場預料手遊收入續漲，刺激股價升逾１年高位，帶動市場氣氛。

現時，恆生指數報２４７１１點，升４８１點或升１﹒９９％，主板成交１３２﹒８６億元

。國企指數報１００５４，升１８６點或升１﹒８９％。

上證綜合指數報２９１０點，升１５點或升０﹒５４％，成交４５８﹒９８億元人民幣。

深證成份指數報１１０７８點，升７６點或升０﹒７０％，成交７１４﹒６４億元人民幣。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒２６％，報４０﹒０５元；香港交易所

（００３８８）升２﹒５５％，報２４９元；騰訊控股（００７００）升２﹒５３％，報

４２８﹒８元；中國移動（００９４１）升１﹒５２％，報６０元；友邦保險（０１２９９）升

２﹒４４％，報７１﹒３５元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １２１﹒６０元 升５﹒１０％

申洲國際（０２３１３） ９５﹒５０元 升４﹒５４％

瑞聲科技（０２０１８） ４０﹒６０元 升３﹒９７％

金沙中國（０１９２８） ３２﹒２５元 升３﹒７０％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒４５元 升３﹒２６％



創科實業（００６６９） ６６﹒９０元 升３﹒０８％

長實集團（０１１１３） ５０﹒１５元 升２﹒９８％

蒙牛乳業（０２３１９） ２８﹒４０元 升２﹒９０％

中國人壽（０２６２８） １６﹒０６元 升２﹒９５％

太古Ａ （０００１９） ５１﹒１０元 升２﹒５１％

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（ｕｌ）

