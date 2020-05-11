《談國論企－黎偉成》中國須反制特朗普擬全面攬炒

《談國論企》新冠狀肺炎疫症ＣＯＶＩＤ－１９不僅在歐美繼續大流行，更進一步惡性地肆

虐拉丁美洲、非洲等地，美國卻在２０２０年５月９日於聯合國安理會力排在聯合國體系的世界

衛生組織ＷＨＯ作為統籌抗疫的機構，充分表明特朗普抗疫不力而無理仇視多番表揚中國抗疫達

效的世衛，意味此惡疫更難控和世人多災多難。我相信特朗普今後甚至如連任會全方方攬炒中國

，中國對特廝亦不須客氣，狠狠反制甚至該此廝不能續主白宮。



＊要狠狠反擊特廝擴大到國際攬炒劣行＊



我在特朗普由競選共和黨的美國總統候選人之時，已狠批此廝無信、無恥、霸道和狠毒，而

其在過去三年多上任以來之惡思與劣行，印證我所批甚是，由是狠批特朗普在餘下的日子肯定會

全方位地攬炒中國，重點有幾個方面：

（甲）從根源分析，特廝肯定會在國際層面攬炒中國。此廝對中國的政治、經濟、科技、企

業、人員等許許多多方面進行不同形式的欺壓，先是「佛」面表「友好」而實際暗裡出招，很快

便「變面」明目張膽對華政策胡作非為，揭穿其極之劣質惡思，就正正是：（一）特廝所謂「美

國優先Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｆｉｒｓｔ」的「大白人主義」，甚至是美帝國霸權主義作怪，而（

２）中國經濟金融科技穩中有進地不斷發展和提升，使心胸狹窄的特廝在大洋疲岸感到滿不是味

道，卑劣者不懂得欣賞而每每是仇恨。

更重要的是（二）意識形態上的打壓。中國是有社會主義特色的社會主義國家，與俄羅斯、

朝鮮等有同樣政治信念的國家，從來就是西方「民主」國家打壓和「制裁」的對象，民主是多元

而不是單邊的，歐美總是以「思想控制」為理由攻擊，但中國由過去的有許多人民千方百計的「

逃離」「鐵幕」國家，到如今已是有愈來愈多學有所成者回歸，反觀歐美，又如何？但以特朗普

為主的美國共和黨，以至在野的民就黨，不就是要明的、暗裡的處處打壓中國嗎？

絕對不可忽視的（三）歐美「民主」國家從來就把發展中國家作為「禁腐」，明搶暗偷，已

為常態。尤其是當年的「八國聯軍」劣行，對中國明目張膽的搶劫，更不在話下，而中國今天之

日益富強，可以繼續成為歐美當年之「禁腐」嗎？歐洲主要國家仇共仇華的情況尚屬「可以」，

和相對「理性」，但美國的「白人」就毫不客氣，因中國已成為全球第二大的經濟體系，還是在

上升，反觀美國則下行，由是特廝不斷壓華！

由是我肯定相信（乙）特朗普會為其「連任」瘋狂地全方位的攻擊中國，以推卸其抗疫失敗

之責，可見之於此廝居然暫不撥款予世衛，而不同意由世衛擔當環球抗疫統籌，而世衛是聯合國

的其中組織，美國在聯合國安理會同意各國聯手抗疫而又不同意統籌者為世衛，在法理性、邏輯

性和正常心態性都患有嚴重的精神病毒，此乃「特朗普病毒」之所以然，可解讀為特朗普向中國

全面宣戰，並且是無所不用其極地攬炒，是之為其「政策」的主調。亟望中國對特朗普千萬不要

再客客氣氣。



＊打港獨台獨牌亦難得逞使特徹底失敗＊



尤其是（丙）特朗普肯定不可能在對華或國際等層面，進行攻奸，就必然會在中國內政上狠

下其毒，而香港及台灣問題，肯定是特廝等徒，必然而然的反中舉措，以亂中共政權，尤其是（

Ｉ）擾亂香港，會更強化在黑暴、攬炒和「港獨」的劣行活動，可以「達標」嗎？香港之亂，暫

無了期。相信香港立法《基本法》廿三條，是事在必行之事，反制美國的亂港反中，是肯定有強

力實際效用的做法。

至於（ＩＩ）台灣，問題不會很嚴重，因為蔡政府肆無忌憚的「台獨」，武力解放台灣，就

是必然而然之事。中國軍力日強，特別是航母的建立，和運載直升機、登陸浮船和坦克的０７５

艦入列，一旦對「蔡台」動武，美國會有「軍事行動」？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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