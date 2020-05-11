  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2020 09:25

《異動股》騰訊開漲近２％，周三公布季績市場手遊收入增長加快

　　《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）開升１﹒６３％，報４２５元，創近兩年
高。
　　集團後日（１３日）公布首季業績。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長１
８％至１，０１０﹒６億元人民幣，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非通用會計準則）純利同樣增長１８％
至２４７﹒４億元人幣。
　　市場預期，騰訊手遊業務將成疫情主要受惠者，富瑞甚至預測騰訊上季手遊收入可按年增長
４９％至３１６億元，主要由《王者榮耀》、《和平精英》的強勁流水表現帶動，且預期強勢可
持續至第二季。
　　現時，恆生指數報２４４７０，升２４０點或升０﹒９９％。國企指數報９９７１，升１０
２點或升１﹒０４％。

　　表列部分重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　４２５﹒００元　　　升１﹒６３％
　　匯豐控股　（００００５）　　　３９﹒８５元　　　升０﹒７６％
　　中國移動　（００９４１）　　　５９﹒８０元　　　升１﹒１８％
　　香港交易所（００３８８）　　２４６﹒００元　　　升１﹒３２％
　　建設銀行　（００９３９）　　　　６﹒２１元　　　升０﹒８１％
　　友邦保險　（０１２９９）　　　７０﹒５０元　　　升１﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｎｓ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/05/2020
《股市一周》疫情緩和不敵貿戰2.0　港股五窮月首周挫413點
生財有道08/05/2020
李澤楷：香港電訊今年會維持以往派息率回饋股東
生財有道08/05/2020
《嚟緊炒Ｄ乜》神州控股業績看好　股價復勇稍見回氣要追入
中國故事08/05/2020
【上海特寫】上海中學生迎來開學日　戴口罩、測體溫防疫工作不馬虎
FOCUS08/05/2020
【FOCUS】「飯碗」掀起千重浪　dream job何處尋?
生財有道08/05/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：港交所242元有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - Mask Factory發售口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金