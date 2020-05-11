《異動股》騰訊開漲近２％，周三公布季績市場手遊收入增長加快

《經濟通通訊社１１日專訊》騰訊（００７００）開升１﹒６３％，報４２５元，創近兩年

高。

集團後日（１３日）公布首季業績。綜合券商預測數據，市場預期騰訊上季收入按年增長１

８％至１，０１０﹒６億元人民幣，Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ（非通用會計準則）純利同樣增長１８％

至２４７﹒４億元人幣。

市場預期，騰訊手遊業務將成疫情主要受惠者，富瑞甚至預測騰訊上季手遊收入可按年增長

４９％至３１６億元，主要由《王者榮耀》、《和平精英》的強勁流水表現帶動，且預期強勢可

持續至第二季。

現時，恆生指數報２４４７０，升２４０點或升０﹒９９％。國企指數報９９７１，升１０

２點或升１﹒０４％。



表列部分重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股 （００７００） ４２５﹒００元 升１﹒６３％

匯豐控股 （００００５） ３９﹒８５元 升０﹒７６％

中國移動 （００９４１） ５９﹒８０元 升１﹒１８％

香港交易所（００３８８） ２４６﹒００元 升１﹒３２％

建設銀行 （００９３９） ６﹒２１元 升０﹒８１％

友邦保險 （０１２９９） ７０﹒５０元 升１﹒２２％

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（ｎｓ）

