《外匯達仁－盧楚仁》歐洲貨幣危機一觸即發

《外匯達仁》上周二（５日）德國法院裁決德國央行，要停止按照歐洲央行在２０１５年的

買債計劃，上周五（８日）歐洲法院反擊德國法院，表示只有他有權裁決歐盟的機構是否違反了

歐盟的規定，相信有關沒完沒了的爭拗，對歐洲的救市行動起著負面作用。



過去德國一直有部分聲音表示，反對大規模量寬，致德國甚至歐盟的內部嚴重分化。這不但

未有解決，更加在疫下更趨惡化，令金融市場十分擔心歐洲的團結性及救市能力。歐盟甚至打算

向德國法院提出起訴，令德國將會面臨巨額罰款，估計未來德國和歐盟之間的關係有機會推向決

裂邊緣。若未來德國央行真的減少買債的話，對已經身陷債務危機的意大利相當不利。



另外，歐洲疫情雖有所緩和，因此會有部分解封措施出現，但部分專家卻擔心歐洲在秋天會

再爆發第二波疫情。根據過去１９１８年西班牙流感的經驗所得，當中以第二波爆發的疫情殺傷

力最嚴重。因始終歐美人士對戴口罩防疫的價值觀和我們香港人有天淵之別，故我也擔心第二波

爆發的可能性會出現，相信這些都會長期困擾歐洲的經濟和歐元。



產油國俄羅斯受油價暴跌所影響，經濟有機會出現大蕭條，再加上當地疫情全面爆發，俄央

行表明未來會大幅減息。相信在油價低迷及息口有大幅下調壓力下，估計俄羅斯盧布將面對沉重

的貶值壓力。而土耳其里拉已率先創紀錄低位，估計這些歐洲地區貨幣危機，有機會拖累歐元未

來的表現。



值得一提，今日（１１日）歐盟和英國展開第一回合貿易談判，若沒有進展的話，估計金融

市場對歐元的恐慌開始發酵，令歐元有機會出現顯著下跌。當然，對英鎊的負面影響會更加嚴重

。



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