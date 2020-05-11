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即市新聞

11/05/2020 13:10

《異動股》順豐加入外賣送餐業務，美團（３６９０）逆市跌逾３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據報順豐速運（深：００２３５２）進軍外賣送餐業務，美團
點評（０３６９０）面對強勁競爭對手，現價跌２﹒６９％，報１０８﹒６元；成交約１３５４
萬股，涉資１５﹒０５億元。該股早市曾高見１１４元。
　　順豐速運現價報４７﹒０６元人幣上升２﹒５％。
　　順豐是中國快遞界巨無霸，據報，日前上線「豐食」平台，主打面向企業員工市場的送餐服
務，目前已有近百家知名餐飲企業入駐。據報豐食雖然配送費高，但主打低抽點。
　　美團目前是中國最大的餐飲外賣服務供應商，直接受到到順豐加入市場的衝擊。
　　現時，恆生指數報２４６８３，升４５３點或升１﹒８７％，主板成交５９４﹒２３億元。
國企指數報１００２２，升１﹒５７％或升１５４點。
　　即月期指新報２４５８３，升４６２點，低水１０１點。即月國指期貨報９９８３，升
１５６點，低水４０點。
　　上證綜合指數報２８９２，跌２點或跌０﹒０９％，成交１７６８﹒６９億元人民幣。
深證成份指數報１０９５６，跌４５點或跌０﹒４１％，成交２６９１﹒１６億元人民幣。

　　表列「ＡＴＭ」股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　　１０８﹒６００元　　　跌２﹒６８８％
　　騰訊控股（００７００）　　　４２７﹒８００元　　　升２﹒２９６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　１９８﹒６００元　　　升２﹒６８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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