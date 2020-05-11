《異動股》順豐加入外賣送餐業務，美團（３６９０）逆市跌逾３％

《經濟通通訊社１１日專訊》據報順豐速運（深：００２３５２）進軍外賣送餐業務，美團

點評（０３６９０）面對強勁競爭對手，現價跌２﹒６９％，報１０８﹒６元；成交約１３５４

萬股，涉資１５﹒０５億元。該股早市曾高見１１４元。

順豐速運現價報４７﹒０６元人幣上升２﹒５％。

順豐是中國快遞界巨無霸，據報，日前上線「豐食」平台，主打面向企業員工市場的送餐服

務，目前已有近百家知名餐飲企業入駐。據報豐食雖然配送費高，但主打低抽點。

美團目前是中國最大的餐飲外賣服務供應商，直接受到到順豐加入市場的衝擊。

現時，恆生指數報２４６８３，升４５３點或升１﹒８７％，主板成交５９４﹒２３億元。

國企指數報１００２２，升１﹒５７％或升１５４點。

即月期指新報２４５８３，升４６２點，低水１０１點。即月國指期貨報９９８３，升

１５６點，低水４０點。

上證綜合指數報２８９２，跌２點或跌０﹒０９％，成交１７６８﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１０９５６，跌４５點或跌０﹒４１％，成交２６９１﹒１６億元人民幣。



表列「ＡＴＭ」股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） １０８﹒６００元 跌２﹒６８８％

騰訊控股（００７００） ４２７﹒８００元 升２﹒２９６％

阿里巴巴（０９９８８） １９８﹒６００元 升２﹒６８９％

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（ｅｃ）

